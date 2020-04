La crise des coronavirus frappe les poches de Chivas

La crise économique due à suspension du football au Mexique en raison de COVID-19enfin atteint Chivas del Guadalajara. Et est-ce que son président, Amaury Vergara, a accepté et mis en œuvre les régime de salaire différé À partir de ce mois-ci, une situation dans laquelle différentes équipes Liga MX ils l’avaient déjà fait auparavant.

C’est ainsi qu’il s’est fait connaître Vergara via les réseaux sociaux. Dans un communiqué, l’homme d’affaires a souligné que le coronavirus n’est pas un impact négatif uniquement sur les aspects sociaux et sanitaires, mais aussi financier. Aussi, il est parti a remercié les footballeurs et le personnel d’entraîneurs votre consentement à accepter ledit régime salarial.

“Dans ce contexte, je tiens à remercier profondément les joueurs, le personnel d’entraîneurs et la direction ajouter au bien-être du personnel Chivas en acceptant le régime de salaire différé à partir d’avril. Cela est conforme à la philosophie de notre président et fondateur du groupe Omnilife-Chivas, Jorge Vergara ”, a indiqué le responsable en question.

Il faut se rappeler qu’il y a quelques jours, Álvaro Morales a souligné que les deux Chivas comme l’Amérique ils n’avaient pas eu besoin d’ajuster le système de paiement de leurs footballeurs respectifs. Cependant, cette mesure a finalement atteintTroupeau sacré«. Ainsi, une partie des terres non collectées est sera remboursé une fois le football national de retour.

