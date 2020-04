La CSD crée un groupe de travail pour faire face à la crise

Le Conseil supérieur du sport (CSD) a créé un groupe de travail pour la promotion du sport (GTID) afin de donner «une réponse agile aux besoins actuels du secteur» et «d’identifier les problèmes qui sont survenus à la suite de la crise sanitaire causée par la COVID-19 “. Le groupe sera représenté par les comités olympiques et paralympiques espagnols, l’Association espagnole du sport, différentes fédérations, la Liga, l’Association des joueurs de football espagnols, la CEOE et le CEPYME, a déclaré le CSD dans un communiqué. “Nous savons que l’impact socio-économique de la rupture est énorme et le dialogue entre tous facilitera le retour progressif à la normalité lorsqu’elle pourra se produire”, a déclaré la présidente de la CSD, Irene Lozano. Les fédérations incluses sont le football, le basket-ball, l’athlétisme, la natation, les sports mécaniques, la moto et les sports d’hiver.

