La cuisine comme art, vol. 4, avec Alex Ross

Photo de Luciana Whitaker / LatinContent via .

Les arts culinaires peuvent sembler être uniquement liés nominalement aux arts, mais il y a plus de similitudes entre le monde de la nourriture et le monde de l’art que vous ne le pensez. Ayant déjà examiné le lien avec les arts visuels, Dave s’assoit avec le célèbre critique de musique new-yorkais Alex Ross pour discuter des parallèles entre la musique, à savoir la musique classique, et la cuisine.

