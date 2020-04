La date de retour provisoire d’août fixée pour la Ligue du golfe Persique

Une interruption probable de cinq mois a été confirmée pour la Ligue du golfe Persique après avoir annoncé que les autorités compétentes avaient autorisé un «plan provisoire» pour reprendre la compétition en août.

Tout jeu aux Emirats a été suspendu le 15 mars dans le but de freiner la propagation du coronavirus. Les semaines de match 18 et 19 de l’élite se sont déroulées à huis clos, avant cette intervention.

Les déclarations coordonnées de mercredi soir par les organisateurs de l’AGL, la UAE Pro League et la UAE Football Association ont confirmé que tous les domaines qui relèvent de cette dernière pourraient redémarrer à la fin de l’été. Ils contrôlent également la compétition des moins de 21 ans, la Ligue de première division, la Ligue de deuxième division, les équipes nationales, le football féminin, le football des jeunes, le beach soccer, le futsal et les académies privées.

“La Ligue des Émirats arabes unis suit avec les autorités compétentes des Émirats arabes unis les derniers développements concernant la pandémie de COVID-19 et le travail acharné qui est en cours pour protéger tous les membres de la société”, a déclaré le groupe susmentionné.

«Après avoir analysé la situation avec les autorités compétentes, la Ligue des Emirats Arabes Unis a décidé, en coordination avec l’Association des Emirats Arabes Unis de Football, un plan pour la reprise de ses compétitions en août.

«Ce plan provisoire sera évalué en continu en collaboration avec les autorités nationales, la UAE Football Association et la Asian Football Confederation. L’UAE Pro League déterminera les modifications des règlements et des mécanismes de prise de décision liés à ses compétitions en temps opportun, en tenant compte de l’annonce qui donnera aux clubs un temps suffisant pour se préparer correctement. “

Le Shabab Al Ahli Dubai Club détient une avance de six points dans l’AGL 2019/20, avec sept semaines de match à accomplir. Hatta et Fujairah sont assis dans les lieux de relégation.

Des points d’interrogation subsistent quant à ce à quoi ressemblera ce recommencement. L’UAE FA a déclaré qu’elle «déterminerait plus tard les règlements et le mécanisme de prise de décision pour ses compétitions».

Ils ont déclaré: «La UAE Football Association a suivi les derniers développements sanitaires liés à l’épidémie de coronavirus et les efforts déployés par les autorités pour limiter sa propagation et protéger les membres de la société.

“Après avoir évalué la situation avec ces entités, la UAE Football Association a décidé en coordination avec la UAE Pro League de reprendre les activités de football dans le pays en août prochain initialement, avec une évaluation continue de la situation avec les autorités compétentes, la FIFA et l’AFC, compte tenu de la situation sanitaire à cette époque.

“La Fédération de Football déterminera les règlements et le mécanisme de prise de décision pour ses compétitions plus tard et dans un délai suffisant, pour permettre aux clubs de se préparer au mieux.”

Vendredi, premier jour du ramadan, les restrictions de verrouillage ont été assouplies dans tous les émirats. À ce jour, les Émirats arabes unis ont enregistré 11 929 cas et 98 décès.

