La date de sortie de «No Time to Die» est repoussée à cause du coronavirus

James Bond aura un peu plus de temps pour faire ce qu’il voudra. MGM, Universal et les producteurs Michael G. Wilson et Barbara Broccoli ont annoncé mercredi que la date de sortie du cinquième et dernier épisode des films Bond dirigés par Daniel Craig, No Time to Die, sera déplacée d’avril à novembre en raison de préoccupations concernant l’épidémie de coronavirus. La déclaration d’Eon Productions indique que le communiqué est déplacé en raison d’une «évaluation du marché mondial du théâtre», qui est un langage corporatif pour «Parce que l’humanité est au bord d’une pandémie mondiale, nous craignons de perdre beaucoup d’argent sur les marchés étrangers où les films de James Bond font généralement des banques.

MGM, Universal et Bond producteurs, Michael G. Wilson et Barbara Broccoli, ont annoncé aujourd’hui qu’après un examen attentif et une évaluation approfondie du marché mondial du théâtre, la sortie de NO TIME TO DIE sera reportée à novembre 2020. pic.twitter.com/ a9h1RP5OKd

– James Bond (@ 007) 4 mars 2020

De telles considérations ont déjà suscité une certaine inquiétude pour Disney à propos de la sortie imminente de Mulan, qui devrait devenir un énorme succès en Chine avant que le pays ne se bloque pour tenter de stopper la propagation du coronavirus, qui a depuis fait son chemin vers tous les continents sauf l’Antarctique. Pour No Time to Die, la perspective de perdre le marché chinois – qui a été une véritable aubaine pour Hollywood – ainsi que celui de la Corée du Sud, s’est apparemment avérée trop risquée. L’espoir est que d’ici novembre l’épidémie sera contenue et que beaucoup plus de gens verront ce film que s’il devait être présenté en première dans quelques semaines.

Alors oui, nous allons devoir attendre un peu plus longtemps pour un autre film de James Bond, et les plans des grands studios hollywoodiens pourraient, à court terme, être affectés par le coronavirus. (Je serais surpris si No Time to Die était le seul blockbuster dont la sortie a été repoussée plus tard dans l’année.) Le changement de date de sortie a été précédé d’une lettre ouverte à MGM, Universal et Eon Productions du plus grand site de fans de Bond appelant à ce que le film retarde le lancement et place «la santé publique au-dessus des calendriers de sortie du marketing». À cet égard, les entreprises ont fait le bon choix.

Mais ne nous inquiétons pas trop des marges bénéficiaires des grands studios hollywoodiens. Au lieu de cela, nous devons nous inquiéter des personnes qui seront exposées au virus et qui ont une couverture de soins de santé horriblement chère, si elles ont une couverture.

Oui, je suis ravi de regarder un film de James Bond mettant en vedette MAH WIFE Ana de Armas autant que le prochain gars, mais ça va encore sortir, et ça fera probablement encore de la banque. Vraiment, les fans devraient être plus inquiets que le nouveau film puisse être… assez mauvais. No Time to Die a subi plusieurs réécritures et plusieurs réalisateurs, et est dirigé par une star qui a dit qu’il préférait se couper les poignets plutôt que de travailler sur un autre projet Bond avant de se connecter à ce film. (Le chèque de paie a probablement aidé.) Il y avait des rumeurs bizarres sur le processus de production, comme Cary Fukunaga jouant tellement de jeux vidéo qu’il affectait la production (?!?!), Ainsi que des rapports selon lesquels Daniel Craig aurait eu besoin d’une chirurgie de la cheville, une une explosion a blessé un membre d’équipage, et le plus inquiétant de tous, un préposé à l’entretien arrêté pour avoir placé des caméras dans les toilettes des femmes aux studios Pinewood pendant que le film tournait là-bas.

No Time to Die a honnêtement ressemblé à une production maudite, mais au moment où No Time to Die arrive enfin en salles, espérons-le, pour le bien de l’humanité, l’épidémie de coronavirus sera contenue – et qui sait, peut-être que le film est meilleur que tout le chaos qui l’entourait depuis le tout début. Une chose est sûre: après tous ces retards, ce 007 sera officiellement trop vieux pour mourir jeune.

