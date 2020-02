La date limite commerciale et les mouvements de rachat les plus marquants de la NBA

Nous sommes officiellement à 60 jours du début des éliminatoires de la NBA, et maintenant que la poussière est tombée sur la date limite des échanges et que le marché des rachats commence à se refroidir, la ligne d’arrivée de la saison est en vue. Pour préparer la course d’étirement, examinons certains des joueurs qui ont été ajoutés aux prétendants à la date limite ou juste après, et comment ils pourraient façonner cette course éliminatoire. Au lieu de classer leur efficacité potentielle ou de s’intégrer dans leurs nouvelles équipes, j’ai décidé de rendre hommage à l’une des plus grandes acquisitions de notre époque et de donner à chaque joueur un numéro sur l’échelle Rasheed Wallace. Après tout, son ajout a aidé à mener les Pistons 2004 à un titre.

Andre Iguodala, Miami Heat

Comme la plupart, je m’attendais à ce qu’Iguodala retourne sur la côte ouest et se retrouve avec l’une des équipes de L.A., via le commerce ou le marché de rachat. Là encore, il semble que j’ai violé une règle cardinale de la NBA: ne sous-estimez jamais le désir de Pat Riley de le faire. Riley est allé à Memphis avec une offre à ne pas manquer et a décroché l’un des vétérans les plus convoités de la ligue. Mais que reste Iguodala dans le réservoir? Et est-ce plus que ce que Justise Winslow – qui a été envoyée aux Grizzlies dans le cadre du commerce – aurait pu donner à Miami?

Iguodala a 36 ans, et oui, je suis maintenant la 100e personne à vous le dire. Mais permettez-moi également de contrer cela en disant deux choses: d’abord, Iguodala n’avait pas joué au basket depuis plus de six mois, et comme nous l’avons vu cette saison avec LeBron James, ce type de mise à pied peut parfois être exactement ce dont un joueur a besoin se sentir revitalisé. Et deuxièmement: Tout au long de sa carrière, Iguodala a régulièrement basculé un interrupteur au moment des séries éliminatoires et est devenu un rouage très important pour les équipes de titre. Beaucoup de scores de boîte d’Iguodala n’impressionneront pas, mais s’il abat une clé 3 dans les dernières secondes d’un match, ou bloque un joueur adverse en temps de crise, tout en aura valu la peine. Iguodala n’a pas été acquis pour ses chiffres bruts ou même la cohérence qu’il pouvait apporter. Sa valeur est dans les petits moments qui mènent à une victoire. Et Riley et Cie supposent que la chaleur est déjà assez bonne pour être une position où les meilleurs traits d’Iggy peuvent prendre le devant de la scène.

Échelle de Sheed: 7/10

Marcus Morris, Los Angeles Clippers

Eh bien, il a fallu moins de deux matchs à Morris pour montrer son maximum à sa nouvelle équipe:

Morris est toujours prêt à abandonner, et cette attitude fait partie de ce qui le rend précieux – avec son tir à 3 points brûlant cette saison (43,2%), et sa polyvalence à deux voies comme un tronçon 4, bien sûr. Les Clippers savaient ce qu’ils obtenaient quand ils ont renoncé à un choix et au contrat expirant de Moe Harkless pour le retirer des Knicks, mais il y a aussi un danger à se fier trop à Morris et à son jeu de passe-temps.

Pourtant, le changement de franchise devrait à lui seul revigorer Morris. Il pourrait être très précieux pour une équipe de Clippers qui n’a pas encore trouvé son rythme malgré son record de 37-18. Le groupe de Doc Rivers ne tire pas exactement les Rockets, mais les meilleurs alignements de l’équipe continueront d’être les tenues de petite balle avec Morris et Montrezl Harrell au 5. Cela rendrait le match particulièrement fascinant contre les Lakers, qui jouent souvent Anthony Davis à l’attaquant. Les Lakers voulaient aussi Morris, mais les Clippers l’ont eu et ils parient qu’il est la dernière pièce de leur puzzle de championnat. Ils feraient mieux d’espérer qu’il ne soit pas éjecté avant de pouvoir les aider.

Échelle de Sheed: 8.5 / 10

(Petit) Motley Crew des Rockets

Alors que Russell Westbrook et James Harden sont ici pour poser des photos de couverture emblématiques de GQ, Daryl Morey est occupé à balayer tous les joueurs de 6 pieds 5 à 6 pieds 8 qu’il peut trouver. Après avoir exploré l’expérience Clint Capela et échangé pour Robert Covington, Morey et les Rockets ont doublé leur polyvalence en ajoutant Jeff Green et DeMarre Carroll cette semaine sur le marché des rachats. Cela donne aux Rockets 13 joueurs qui se situent entre 6 pieds 3 et 6 pieds 8; seuls Bruno Caboclo, Isaiah Hartenstein et Tyson Chandler (qui jouent à peine) sont plus grands!

Covington a déjà un impact en frappant 3 et en ouvrant des voies pour Westbrook. Et bien que Green et Carroll ne soient pas exactement des tireurs aux yeux morts, ils peuvent devenir chauds et vous gagner un match au hasard en mars. Ces deux-là pourraient également aider sur le côté défensif, surtout si P.J.Tucker se retrouve dans une situation difficile ou, franchement, a besoin d’une pause. Les Rockets occupent le 15e rang de la ligue en ce qui concerne le classement défensif et le top 5 en termes de classement offensif. En débloquant plus d’espace pour Westbrook et Harden, ils maintiendront presque sûrement ce dernier. Et leur profondeur retrouvée combinée à leur changement radical de philosophie pourrait aider l’équipe à atteindre son objectif ultime: devenir un véritable concurrent.

Échelle de Sheed: 8/10

Alec Burks, Philadelphie 76ers

Je sais ce que tu penses. Alec Burks? Dans cette économie? Mais les Sixers sont affamés pour les porteurs de balles, les créateurs de coups de feu et juste les gardes en général, donc pour eux, ce mariage a du sens. Burks ne va impressionner personne – il ne l’a jamais vraiment fait – mais il fait exactement ce dont les Sixers ont besoin. Cette équipe a été décousue toute la saison, en grande partie parce que Philly n’a pas de véritable meneur. Maintenant, cependant, Burks pourrait remplir ce rôle même si son niveau de talent ne correspond pas tout à fait au reste de cette équipe. Dans le meilleur des cas, Burks est le genre de joueur qui peut faciliter la tâche de Ben Simmons et Joel Embiid.

Burks ne se contente pas de gérer le ballon avec compétence; son pourcentage de 3 points de 37,5 sur 4,7 tentatives par match dans Golden State cette saison serait bon pour le deuxième meilleur des Sixers derrière la révélation de catch-and-shoot Furkan Korkmaz. Si cela fonctionne, Burks pourrait aider les Sixers à trouver de la stabilité. Mais Burks a un plafond, et je soupçonne que son impact ne fera que faire comprendre aux fans de Sixers à quel point ils ont besoin d’un meneur compétent.

Échelle de Sheed: 6.5 / 10

Victor Oladipo, Indiana Pacers

OK, cela pourrait être de la triche, mais Oladipo peut aussi bien être considéré comme un ajout de mi-saison à une équipe des séries éliminatoires. Après avoir raté la majeure partie de la saison alors qu’il se remettait d’une opération au genou, Oladipo est de retour. Jusqu’à présent, il a joué sept matchs médiocres de moins de 30 minutes, et il semble qu’il lui faudra du temps non seulement pour trouver son rythme personnel, mais aussi pour s’intégrer dans une équipe qui a fredonné sans lui grâce à l’entraîneur Nate. McMillan, Malcolm Brogdon et All-Star Domantas Sabonis. Oladipo est un élévateur de plafond, cependant, et même si la piste à partir de maintenant jusqu’à ce que les séries éliminatoires soient courtes, il pourrait aider à transformer les Pacers de l’équipe, aucune des trois meilleures équipes de l’Est ne veut jouer avec l’équipe qui pourrait réellement battre une de ces équipes avant-coureurs dans une série.

Échelle de Sheed: 7/10

