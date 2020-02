La date limite du commerce NBA prouvée que l’intersaison sera ennuyeuse

La bonne nouvelle: nous avons été très divertis par la rafale de transactions intervenues la semaine dernière à l’approche de l’échéance commerciale 2020 de la NBA.

La mauvaise nouvelle: cet été va probablement être super ennuyeux.

C’est parce que l’intersaison 2021 promet d’être un chronométreur à ce stade avec toutes sortes de noms susceptibles de frapper le marché, du Grec Freak à Kawhi Leonard en passant par Paul George … SI certains d’entre eux se retirent.

Avez-vous remarqué que le Heat de Miami n’avait pas échangé contre le futur agent libre Danilo Gallinari? Le prix dans un accord aurait peut-être été trop élevé, mais cela pourrait aussi être dû au fait que Pat Riley aurait dû engager un salaire à long terme en le signant pour une prolongation, ce qui aurait pu interférer avec ce qu’il pourrait faire à l’été 2021 .

Andre Drummond pourrait intelligemment décider de ne pas se retirer après avoir été échangé aux Cleveland Cavaliers, selon ce rapport, et devenir un agent libre en 2021 lorsque la demande sera plus élevée et que plus d’équipes auront plus d’espace libre:

Dans l’ensemble, nous n’avons pas vu de blockbuster massif car tout le monde attend son temps jusqu’en 2021.

Pour l’instant, seules quelques équipes – les Suns, Cavaliers, Knicks, Hawks, Hornets, Pistons et Heat – auront de la place pour travailler cet été. Et les cueillettes peuvent être minces. Si Anthony Davis est heureux à Los Angeles, il y restera. Je ne suis pas sûr que les équipes réclament de signer DeMar DeRozan, car il en tire à peine trois dans un monde de tir à trois points. J’espère que les Pélicans enfermeront Brandon Ingram après la saison qu’il aura. Gallinari intrigue, mais ce n’est pas une superstar.

Alors préparez-vous. Ce mois de juillet ne sera pas juillet dernier. Mais nous pouvons commencer le compte à rebours jusqu’à l’été prochain.

.