La débâcle du Real Madrid contre City in Champions, aujourd’hui sur toutes les couvertures

5. Marque: “effondré”

A l’image de Ramos et Gabriel Jesús, Marca se concentre sur la défaite du Real Madrid contre la Ville et intitulée “Collapsed”. En huit minutes fatidiques, l’équipe formée par Zidane a jeté l’égalité et a maintenant besoin d’un miracle pour passer le tour.

4. AS: “Manchester exige un exploit”

Avec l’image de Ramos au moment de son expulsion, l’AS sort aujourd’hui avec le titre “Manchester exige un exploit”. Le Real Madrid, discrètement, a lancé le match en 10 minutes de manque de contrôle. Maintenant, ils sont obligés de rentrer chez eux.

3. Mundo Deportivo: “Felicity”

Mundo Deportivo fouille à travers la blessure du Real Madrid et intitulé “Felicity” sur sa couverture. L’équipe formée par Guardiola a gagné au Bernabéu et a quitté Madrid dans l’UVI, qui a maintenant besoin d’un peu moins d’un miracle pour continuer en Ligue des champions.

2. Sport: “Pep, ton doigt montre le chemin”

Le sport sort avec Pep Guardiola pointant vers le ciel comme une image de couverture et intitulé “Pep, ton doigt montre le chemin”. City a gagné au Bernabéu et laisse le Real Madrid touché avant le match de Ligue contre le Barça en Liga ce week-end.

1. Super Sport: “Vía libre”

Super Sports concentre sa couverture aujourd’hui sur le problème de Valence avec les centrales et intitulé “Vía libre”. Le club a demandé hier la permission de signer un central et Gabriel Paulista s’inscrit pour jouer contre le Real Betis ce jour.