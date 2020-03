La déception de Jong

Jong Frenkie ce fut l’un des paris les plus prometteurs du Soccer Club Barcelona cette saison Le club culé déboursé 75 millions d’euros pour sa signature à Ajax (il y en a 11 de plus dans les variables) après une grande saison des Néerlandais Ligue des champions. Ils ont dépouillé l’Europe pour leur signature et ont fini par porter les couleurs Blaugrana. Les trois quarts de la compétition et le milieu de terrain non-carbure sont déjà terminés.

Depuis Jong ne fonctionne pas. Le Néerlandais n’a pas fini de cailler dans les rangs de la Barça, ni avec Valverde il ne semble pas non plus le faire maintenant Setien. Il est dans le top 3 des joueurs de terrain les plus utilisés cette saison en Liga (1904 minutes), juste derrière Gerard Piqué (2 131 ′) et Antoine Griezmann (2 053 ′). La confiance en lui est capitale, bien qu’il soit à ce jour le joueur le plus substitué du championnat national (8) surpassé par le bélier français (10).

De plus, son impact sur le jeu, sur le résultat, n’est pas non plus important. De Jong somme jusqu’à présent en Liga Santander seulement deux passes et deux buts. Ils sont de mauvais nombres par rapport aux autres milieux de terrain de la Liga, même de leur propre équipe. Sans aller plus loin, Arturo Vidal ajoute les mêmes passes décisives jusqu’à présent en une demi-minute (906 ′) et compte déjà six buts pour la cause.

D’autres joueurs de repêchage dans la compétition tels que Modric, Kroos ou Valverde dans le Real Madrid Ils améliorent leurs dossiers. Les Balkans et les Allemands ont déjà fourni cinq passes décisives chacun pour les Blancs et les deux ont déjà atteint trois objectifs. Le milieu de terrain uruguayen a une unité de moins dans chaque réalisation: quatre passes décisives et deux buts qui continuent d’améliorer la contribution de Depuis Jong. D’autres profils comme Martin Odegaard (prend cinq passes et quatre buts avec la Real Sociedad) ou Santi Cazorla (huit buts et cinq passes décisives) améliorent également les performances du Néerlandais.

Impact du jeu

Il ne s’agit pas seulement d’assister et de marquer le football, il inclut également l’impact du jeu Contribution discrète jusqu’à présent au Barça. La possession du Barça est essentielle mais le Néerlandais ne mène pas non plus. Dans la comparaison, il enregistre des chiffres inférieurs aux autres milieux de terrain dans sa contribution à la possession. Busquets mène les statistiques de passes par match avec 82, d’autres suivent comme Kroos (68) ou Même (64) ou Casemiro (60) jusqu’à ce qu’il apparaisse Depuis Jong (58). Le jeu le traverse, mais pas autant qu’il le devrait.

De plus, il n’apparaît pas sur le devant pour assister ses coéquipiers. Dans les statistiques de passes clés – Ceux qui génèrent une nette chance de marquer -, le Néerlandais apparaît très loin de ses homologues de la compétition. Odegaard Il mène la table avec 2,7 passes par match, suivi par d’autres comme Kroos (2.2), Chaînes (2.1), Koke (2), Casserole (1.9), Même (1.8) … et le chiffre de De Jong, avec un faible 0,9 passes par match, n’atteint pas un.

Van Gaal vous justifie

Louis Van Gaal, l’ancien entraîneur du club et entraîneur néerlandais, a justifié la performance du milieu de terrain tulipe, en deçà des attentes: «Il ne joue pas à sa place. A Ajax tout le monde le cherchait, il était au centre du match alors que le Barça n’est pas comme ça. Voilà la grande différence. L’entraîneur a souligné l’importance du rôle, très différent dans les deux équipes jusqu’à présent.

“Ce n’est pas l’Ajax Jong Frenkie, mais nous le comparons à l’Ajax Jong Frenkie et pour l’instant nous ne devons pas faire cela”, a-t-il déclaré. Van Gaal, comme beaucoup d’autres, attendez beaucoup plus du joueur hollandais qui, jusqu’à présent, a bien performé en dessous du niveau attendu de lui.