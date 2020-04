La décision de Jalen Green sur la Ligue G pourrait être un coup critique contre la NCAA

En train de trouver un moyen de ramener sa saison régulière, la NBA prend des mesures qui pourraient façonner l’avenir du basket-ball. Jalen Green – le non. 1 joueur de la classe 2021 – a annoncé jeudi qu’il contournerait l’université en faveur d’une nouvelle voie vers la NBA: la G League.

Green se lance dans les offres de certains des meilleurs programmes de basket-ball des collèges pour être le premier joueur d’un programme de développement de la Ligue G rénové, conçu pour préparer les meilleures perspectives pour la NBA et fournir une alternative viable au système actuel. Les perspectives rapporteront au moins 500 000 $ par saison, et The Athletic’s Shams Charania a rapporté que le «package de revenus» de Green pourrait dépasser 1 million de dollars. Adrian Wojnarowski d’ESPN a rapporté que le commissaire de la NBA, Adam Silver, s’était davantage investi dans le programme une fois que les efforts pour abolir la règle du one-and-done avaient échoué. Actuellement, les perspectives doivent être un an retirées du lycée pour entrer dans le projet NBA.

Alors que Green fera partie de la G League, il ne jouera pas une saison complète de la G League. Le développement, pas la victoire, est la priorité du programme. Selon le rapport ESPN, le programme comprendra la supervision d’entraîneurs professionnels et de joueurs vétérans ainsi que des matchs hors concours contre des équipes de la Ligue G, des équipes d’autres pays et des académies de la NBA. Le mouvement de Green a été rapidement suivi par un rapport selon lequel le prospect cinq étoiles Isaiah Todd, qui a quitté le Michigan, devrait rejoindre l’équipe de développement de la G League basée à Los Angeles.

Un agent m’a dit que même si le programme pourrait changer la donne, la dotation déterminera en fin de compte son succès. L’agent a également déclaré qu’il serait beaucoup plus intéressant de voir comment l’initiative affecterait un joueur comme Todd, qui est classé 13e de sa classe, plutôt que Green, qui serait probablement l’un des trois premiers choix lors du repêchage de l’année prochaine, quoi qu’il arrive.

Pour Green, le choix était simple. Il a parlé de sauter l’université depuis 2018 et semble prêt à embrasser le fait de devenir l’affiche de ce qui pourrait être une révolution du basket-ball, tout en faisant près de sept chiffres dans le processus.

Il est difficile de voir cette décision comme autre chose qu’un coup porté à la NCAA. Les perspectives ont contourné le système collégial ces dernières années: LaMelo Ball et RJ Hampton ont opté pour le NBL, basé en Australie et en Nouvelle-Zélande; Anfernee Simons s’est formé à IMG Academy avant le repêchage, au lieu de jouer pour un collège de sang bleu. Mais c’est une expérience en ligue mineure avec le plein soutien de la NBA. Gagner de l’argent à l’étranger tout en maintenant une présence nationale est quelque chose que la NCAA, comme l’a dit un entraîneur adjoint d’université, “ne peut pas rivaliser”.

“Cela a des implications énormes, et une fois le premier domino parti, il sera plus facile pour les autres de partir aussi”, m’a dit l’entraîneur adjoint du collège. Ils ont également souligné que cela pourrait rendre les entraîneurs de la NCAA hésitants à déployer toutes leurs ressources lors du recrutement de joueurs susceptibles d’être intéressés par ce programme. “C’est certainement envoyer un message à la NCAA dans son ensemble.”

La vague d’autonomisation des joueurs qui a commencé en NBA a un effet en cascade sur les rangs des lycées, et la NCAA a été lente à s’adapter. Exemple: la NCAA devrait voter sur une règle qui permettrait aux joueurs de transférer sans rester assis une année entière en 2021 et débat toujours de la question de savoir si oui ou non changer les statuts pour permettre aux joueurs de profiter de leur nom, de leur image et de leur ressemblance. .

Pourtant, malgré tous les avantages que ce plan de la Ligue G semble offrir aux prospects, il n’y a aucune garantie qu’il réussisse. Les pièges et les questions ne manquent pas: les joueurs comme Green et Todd s’effaceront-ils des projecteurs une fois que le basket-ball universitaire occupera le devant de la scène? Un manque de visibilité pourrait-il affecter leurs stocks de tirant d’eau? Il y a aussi des problèmes de développement. Comment cette initiative de la G League reproduira-t-elle l’atmosphère de l’équipe? Va-t-il même essayer de le faire? Devrait-il? Cela pourrait-il créer une génération plus individualiste de joueurs entrant dans la NBA? Est-ce nécessairement une mauvaise chose?

“Ce n’est pas la G League … c’est la NBA qui crée sa propre équipe AAU pour aller jouer son propre calendrier de balles de voyage”, a déclaré l’entraîneur adjoint. “Je ne blâme pas l’enfant pour avoir pris l’argent, mais une victoire pour la NBA, une victoire pour la G League ne signifie pas nécessairement que ce sera une victoire pour Jalen Green.”

Le plan n’est peut-être pas pour tout le monde. Evan Mobley, le non. 2 joueur de la classe 2021, récemment engagé à l’USC, où son père est entraîneur adjoint. Mobley se serait vu offrir un “package génial” par la G League, similaire à Green’s, mais il a décidé de rester avec l’université. Il sera fascinant de voir les calculs de risque-récompense effectués par des prospects qui ne sont pas aussi bien notés.

Ce que ce plan fait est de couper les prétextes de l’équation. La plupart des meilleurs espoirs traitent leur seule saison universitaire comme un stage de six mois au cours duquel ils jouent au basket-ball et se présentent au campus jusqu’à la fin de la saison (voir: Ben Simmons au LSU). Il est devenu évident que les joueurs ne font que des arrêts au collège parce qu’il n’y a pas d’autre voie viable vers la NBA. Maintenant, la NBA essaie de créer non seulement un chemin alternatif (qui n’implique pas de quitter le pays), mais aussi un meilleur. Au lieu de ce qui ressemble à un stage avec un côté des devoirs, c’est un stage rémunéré qui vous prépare mieux pour le travail qui attend de l’autre côté.