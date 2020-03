La décision de jouer à huis clos par le coronavirus est compréhensible mais excessive

Le football espagnol souffre également déjà du coronavirus et non, pour l’instant il n’y a pas de footballeur avec les symptômes, mais la décision du ministère de la Santé de jouer des rencontres européennes contre des équipes italiennes à huis clos est un coup dur pour Valence et Getafe L’expansion de la maladie a déjà contraint la Fédération italienne de football à fermer ses stades et à reporter les matches, et maintenant des mesures préventives font le saut en Espagne.

L’Atalanta et l’Inter de Milan ont dû visiter Mestalla et le Colisée Alfonso Pérez respectivement la semaine prochaine pour faire face à leurs engagements en Ligue des Champions et en Ligue Europa, mais, comme c’est déjà le cas dans leur pays, ils verront les tribunes vides. Les milliers de fans qui devraient entasser les deux camps seront laissés sans voir leurs idoles lors de deux événements spéciaux dans lesquels ils joueront tous les deux.

S’il est vrai que le résultat des Chés lors de leur visite en Italie n’accompagne pas le redoutable adepte de ne pas aller au stade, l’alarme sociale n’affecte pas tout le monde également et la prévision est que le fief “ valencianiste ” abritait une grande nombre de fans locaux et visiteurs. La mesure préventive a ensuite été l’une des plus drastiques, qui a été répétée pendant des semaines en Italie pour éviter l’agglomération de personnes.

Cependant, pour Getafe, recevoir les «interistes» sans le soutien de son peuple sera plus compliqué en raison de la différence de niveau entre les deux clubs, malgré la grande saison que signent ceux de José Bordalás. Les «azulones» ont fait de leur domicile un fort cette année et ne sentant pas la chaleur des tribunes, habillées pour l’occasion, jouer en toute sécurité contre eux, au-delà du match retour à Giuseppe Meazza Jouez avec ou sans public.

Il est vrai qu’avant la menace d’une maladie qui se propage si rapidement, toute mesure préventive doit être la bienvenue, mais probablement, compte tenu de son faible taux de mortalité, il y aurait des solutions moins néfastes pour l’équipe locale. Jenvitar ceux qui risquent le plus de souffrir davantage du coronavirus pour ne pas aller au stade, séparer les hobbies ou tout simplement autoriser uniquement l’entrée de followers locaux, comme cela se passe en Argentine par exemple, en acceptant les mêmes conditions pour le retour, mais sans empêcher Que les fans profitent d’une des plus grandes dates de l’année.