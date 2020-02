La décision de Tom Brady restreinte à 3 équipes de la NFL

La décision de Tom Brady a été réduite à 3 équipes de la NFL, semble-t-il.

Brady, 42 ans, devrait atteindre officiellement le statut d’agent libre sans restriction dans moins d’un mois. À ce stade, nous verrons probablement la plus grande et la plus grande période de recrutement que la NFL ait jamais mise.

Alors que les campagnes de recrutement massives sont évidemment la norme dans le basketball professionnel, le football est différent.

Tout cela va changer cet été lorsque les Chargers de Los Angeles, les Raiders de Las Vegas, les Titans du Tennessee, les Colts d’Indianapolis, les Dolphins de Miami et Dieu sait qui d’autre déroule le tapis rouge pour Brady.

De plus, au-delà de toutes les équipes susmentionnées, les New England Patriots ont toujours autant de chances que quiconque de conserver le quart-arrière avec lequel ils ont remporté six Super Bowls.

Selon le Boston Globe, trois équipes ont émergé comme les favoris pour finalement atterrir Brady – s’il devait quitter les Patriots.

«La source a déclaré que trois équipes continuent d’être élevées comme les plus susceptibles de le poursuivre – les Chargers, les Raiders et les Buccaneers. Même si Brady aura 43 ans en août, il semble qu’il sera en forte demande », note le Boston Globe.

Ces trois organisations ont un sens pour Brady, chacune à sa manière.

Les Chargers n’ont évidemment pas de quart-arrière de franchise de renom maintenant qu’ils se sont séparés de Philip Rivers. Au-delà d’une seule personne pour mener l’offensive, cette équipe a besoin d’une puissance de star pour gagner certains des fans de football inutilisés résidant actuellement à Los Angeles. Brady pourrait être ce type.

Sinon les Chargers, les Raiders ont aussi beaucoup de sens. Le déménagement à Las Vegas signifie que l’argent et le noir doivent également faire sensation. Cela, couplé au dégoût très apparent de la franchise pour le démarreur actuel Derek Carr, fournit l’excuse parfaite pour une signature de Brady.

Enfin, les Buccaneers apportent également beaucoup à la table. L’entraîneur-chef Bruce Arians n’a pas caché qu’il n’était pas un grand fan de Jameis Winston, donc plutôt que de lui payer beaucoup d’argent pour revenir et lancer des interceptions, il serait certainement logique que l’équipe opte plutôt pour Brady.

Dans l’ensemble, Brady aura beaucoup d’options à choisir en mars prochain.

L’argent intelligent reste sur lui pour rester avec la Nouvelle-Angleterre, évidemment. Mais il y a eu tellement de conversations à son sujet pour aller ailleurs jusqu’à ce stade, qu’il est devenu difficile de l’ignorer.

Il n’y a pas de fumée sans feu. Et il y a eu beaucoup de fumée sortant du camp de Brady ces derniers mois.

En relation: La femme de Tyson Fury Paris Fury fait une déclaration surprenante