La décision des Jaguars de jouer 2 matchs à domicile à Londres, a expliqué

En 2020, les Jaguars de Jacksonville disputeront deux de leurs matchs à domicile lors d’affrontements consécutifs au stade de Wembley à Londres. C’est une décision qui, selon l’équipe, vise à augmenter ses revenus locaux. C’est quelque chose avec lequel les Jaguars ont eu du mal – en partie parce qu’ils sont dans l’un des plus petits marchés de la NFL, mais aussi parce qu’ils ont eu un record de victoires une fois au cours des 12 dernières saisons.

Ce sera la première fois qu’une équipe disputera deux matchs à l’extérieur des États-Unis au cours de la même saison, et il n’est pas surprenant que ce soient les Jaguars. Ils ont joué à Wembley au cours de chacune des sept dernières années.

Leur relation avec le marché britannique est plus profonde que le simple fait de faire partie de la NFL International Series, qui a vu la plupart des équipes jouer des matchs uniques à Londres ou à l’Estadio Azteca à Mexico. Cela fait partie d’un accord qui a été initialement conclu en 2012 et prolongé tout au long de la saison 2020 pour aider les Jaguars à générer des revenus, tout en travaillant pour augmenter leur rentabilité à la maison.

Cela peut sembler étrange au début – jouer moins de matchs à domicile pour augmenter les bénéfices – mais il y a une raison pour laquelle Jacksonville fait cela. Plongeons-nous dans les détails.

Pourquoi les Jaguars jouent à Londres?

Les Jaguars ont la réputation de ne pas assister aux matchs à domicile, mais la réalité est que ce n’est pas trop mal. Même au cours d’une saison 6-10 pour la plupart désespérée en 2019, il y avait encore 10 équipes en dessous de la moyenne de 63 085 fans de Jacksonville.

Lorsque les Jaguars se sont rendus au championnat AFC en janvier 2018 – leur seul voyage en séries éliminatoires au cours des 12 dernières années – l’équipe avait 66674 participants par match la saison suivante. Ce n’est pas loin de remplir la capacité maximale du stade de 67 862. Les preuves suggèrent que Jacksonville est un marché viable, étant donné une saison gagnante occasionnelle.

Les Jaguars croient cependant qu’ils doivent penser de manière plus créative que cela.

“Nous avons fait un travail de merde”, a déclaré le président des Jaguars, Mark Lamping, au Florida Times-Union. «J’espère que nous irons mieux. Mais juste s’asseoir et dire que gagner va tout guérir, pas sur ce marché. »

Un match à domicile à Londres permet aux Jaguars de doubler ce que génèrent les matchs à domicile au TIAA Bank Field dans le nord-est de la Floride, a déclaré l’équipe. Cet argent est important, mais les Jaguars insistent sur le fait qu’il est plus complémentaire qu’autre chose et qu’ils ne testent pas les eaux pour une relocalisation potentielle.

En fait, l’équipe est actuellement à la tête d’un projet d’aménagement d’un quartier de divertissement de 700 millions de dollars autour du stade de Jacksonville. Il convient de souligner, cependant, que les Jaguars demanderont une aide considérable aux contribuables pour le projet.

Rappel: Shad Khan devrait demander aux contribuables au moins 200 millions de dollars en espèces pour construire un développement à côté du stade.

– Christopher Hong (@ChrisHongTU) 4 février 2020

Ce développement, s’il était achevé, fournirait des revenus substantiels à Khan et aux Jaguars, en grande partie basés sur les gens qui vont aux jeux et dépensent de l’argent supplémentaire en cours de route.

Les Jaguars vont-ils finalement déménager à Londres?

Si le nouveau développement proposé devenait vert, il serait de bon augure pour l’avenir de l’équipe à Jacksonville.

Cela n’a guère de sens pour Khan, le propriétaire de l’équipe, de s’engager dans un projet aussi ambitieux et pluriannuel s’il a ensuite l’intention de déplacer l’équipe. Les Jaguars ont également investi plus de 100 millions de dollars dans le domaine public TIAA Bank Field, y compris de gigantesques tableaux d’affichage et des piscines.

Le bail des Jaguars avec le stade expire en 2029 et cela pourrait provoquer un réchauffement de la délocalisation vers la fin de la décennie. Mais c’est très loin à l’horizon et il y a aussi des pièges potentiels qui rendraient le placement d’une équipe à temps plein de la NFL à Londres très long. Le voyage en est un, et il est également douteux que les fans en Angleterre souhaitent même avoir leur propre équipe.

Jouer deux matchs à l’étranger en 2020 ne pousse pas vraiment les Jaguars à faire de Londres leur nouveau domicile.

Alors pourquoi jouent-ils deux matchs en 2020?

Il y a quelques avantages marginaux à jouer à des jeux consécutifs au Royaume-Uni. D’une part, il en coûte beaucoup pour emballer une équipe de football et obtenir tout l’équipement nécessaire à Londres pour un match. Jouer un deuxième match maximise la valeur que les Jaguars retirent de ces dépenses.

Cela leur donne également une chance de voir si la semaine supplémentaire sans voyage aide ou non aux effets néfastes du jeu à l’étranger, comme le décalage horaire.

Mais surtout, si les Jaguars gagnent plus d’argent en jouant à domicile à Londres, ils peuvent aussi bien jouer plus d’une fois. L’objectif final, selon l’équipe, est toujours d’accroître la viabilité de Jacksonville en tant que marché domestique. Ce serait bien de créer plus de fans en dehors de la Floride aussi.

Les Jaguars sont l’une des marques les moins reconnaissables de la NFL et établir une base de fans en Europe peut aider à lutter contre ce manque de popularité.

Qu’est-ce que la NFL en retire?

Outre le partage de tous les revenus, la NFL continue de chercher des moyens de renforcer sa présence en dehors des États-Unis. Un jour, la ligue peut viser une équipe à Londres, au Mexique ou dans un autre pays, mais il n’y a aucune raison pour que l’équipe soit déjà existante ou même qu’elle ait déjà passé une partie importante de son temps à Londres.

En bref, toute équipe jouant à un match à l’étranger donne à la ligue plus d’informations sur ces marchés. Ils sont – espérons-le – en train de convertir des gens à l’étranger en fans de football américain, dans le but ultime de se développer, quelle que soit la situation.

Comment les Jaguars se sont-ils comportés à l’étranger?

Les Jaguars sont 3-4 à Londres et ont perdu leurs deux dernières sorties. Leur plus grande victoire a été une défaite de 44-7 contre les Ravens en 2017, et leur plus grande défaite a été une éruption de 42-10 contre les 49ers en 2013. Pourtant, leur bilan est respectable étant donné que les Jaguars n’ont eu qu’une seule saison gagnante depuis qu’ils ont a commencé à jouer à Londres.

Vous trouverez ci-dessous la liste complète des résultats des matchs de Jacksonville au Royaume-Uni et leur record final cette saison:

27 octobre 2013: 49ers 42, Jaguars 10 (4-12)

9 novembre 2014: Cowboys 31, Jaguars 17 (3-13)

25 octobre 2015: Jaguars 34, Projets de loi 31 (5-11)

2 octobre 2016: Jaguars 30, Colts 27 (3-13)

24 septembre 2017: Jaguars 44, Ravens 7 (10-6)

28 octobre 2018: Eagles 24, Jaguars 18 (5-11)

3 novembre 2019: Texans 26, Jaguars 3 (6-10)

Les Jaguars ont eu une semaine de congé après tout sauf un de ces matchs. Après avoir détruit les Ravens en 2017, les Jaguars ont perdu contre les Jets sept jours plus tard. Il serait surprenant que Jacksonville n’ait pas eu d’au revoir après des matchs consécutifs à Londres en 2020.

Que disent les Jaguars à ce sujet?

Khan est catégorique sur le fait que cette décision contribue à l’avenir à long terme des Jaguars. Parallèlement au développement prévu, il dit que les changements qu’il fait maintenant sont importants pour les 25 prochaines années de la franchise.

“Il ne s’agit pas de la saison prochaine ou des prochaines saisons à Jacksonville, mais vraiment des 10 prochaines années, 25 ans et au-delà”, a déclaré Khan dans un communiqué. «Il n’y a pas de meilleur moment que maintenant pour profiter de l’opportunité de jouer deux matchs à domicile à Londres, où nous continuerons à développer notre fidèle et croissante base de fans là-bas et à travers le Royaume-Uni, au cours d’une période où je me concentrerai sur créer une nouvelle expérience du centre-ville que nous voulons, avons besoin et devons avoir ici.

“Nous avons devant nous une opportunité exceptionnelle pour Jacksonville de réaliser son potentiel et d’être la ville que j’imaginais que nous deviendrions à mon arrivée ici en 2011. Je suis optimiste et je crois que cela se produira.”

Bien sûr, il y a toujours des soucis à perdre plus de matchs à domicile. D’une part, cela signifie que les détenteurs d’abonnements saisissent moins de valeur de leurs sièges, bien que les Jaguars disent qu’ils réduisent le prix des billets de pré-saison de 50% et des billets de saison de 15% pour aider à compenser cela.

Pourtant, ce n’est pas quelque chose pour lequel ils devraient être loués – moins de vrais matchs à domicile devraient équivaloir à une réduction de prix. Il y a beaucoup de fans de Jaguars qui ne sont toujours pas satisfaits, et pour plusieurs raisons.

Que disent les fans à ce sujet?

Pour une raison quelconque, Khan a pensé que les fans seraient ravis de voir leur liste de matchs à domicile à Jacksonville réduite à six:

Le propriétaire de #Jaguars Khan a déclaré qu’il s’attend à une réaction des fans “positive” car ils comprennent que des revenus supplémentaires sont nécessaires pour garder l’équipe à Jax, mais difficile d’imaginer qu’il n’y aura pas de refoulement.

– Eugene Frenette (@GeneFrenette) 4 février 2020

Il s’est trompé. Les fans de Jaguars – et les fans de sport en général – ne se soucient pas beaucoup de parler de revenus. Les fans de Jacksonville ont passé des décennies à être accusés de ne pas soutenir l’équipe aussi bien qu’ils le devraient, malgré les performances médiocres des Jaguars.

Un groupe de fans de Jaguars a appelé la Brigade de la ville audacieuse a publié mardi une déclaration pour “s’opposer avec véhémence” à la décision:

“Des décisions comme celle annoncée aujourd’hui ne servent qu’à perpétuer des perceptions négatives et ne peuvent certainement pas être considérées comme étant prises” pour les fans “ou” pour la santé à long terme du marché “”, indique le communiqué en partie. “Nous soutiendrions qu’un record de 38-90 et une seule saison égale ou supérieure à .500 au cours des huit dernières années ne créerait pas beaucoup de durabilité sur aucun marché.”

Une organisation appelée Duval Coalition a commencé à faire circuler une pétition contre les deux jeux de Londres un jour plus tard.

Les fans de Jaguars sont en colère et il est difficile de les blâmer. Depuis des années, l’équipe leur donne peu de raisons de ressentir autre chose.