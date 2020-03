La décision “unilatérale” de Roland Garros pour le coronavirus révolutionne le tennis

Roland Garros Ce mardi, il a fait son chemin en délocalisant son tournoi, l’un des plus importants du calendrier du tennis, contraint de s’arrêter en raison de l’émergence du coronavirus. Cependant, la décision de placer le deuxième Grand Chelem de la saison dates du 20 septembre au 4 octobre a provoqué la première réticence de ses nouveaux concurrents, avec la Laver Cup ou l’US Open rejoindre des joueurs de tennis comme Postpisil ou Schwartzman qui ont déjà critiqué la décision du tournoi français.

La Coupe Laver, l’un des tournois qui coïncident désormais avec Roland Garros en dates, annoncé après avoir connu la nouvelle distribution du calendrier qui il n’est pas disposé à bouger ses jours attribué pour le différend d’exposition, qui dans sa quatrième édition aura lieu à Boston. Le tournoi, propulsé par Roger Federer, avait l’habitude de rassembler certains des meilleurs joueurs de tennis du monde, avec six top 10 – dont Nadal et Federer – lors de la dernière édition tenue à Genève. Le tournoi, bien qu’il ne soit pas officiel, avait gagné un écart dans le calendrier du tennis, écart qui ne semble pas vouloir se laisser échapper.

Déclaration de la Coupe Laver dans les délais. pic.twitter.com/wMWUVOnhtz

– Laver Cup (@LaverCup) 18 mars 2020

Avis sur US Open

L’ATP, la WTA et l’ITF n’étaient pas de l’ordre de la mesure unilatérale prise par Roland Garros concernant le report et la nouvelle date de leur tournoi, dont la surprise a été la majorité dans le monde du tennis, avec des critiques également de la US Open, après que les joueurs ont été «contraints» de la France de jouer deux grands joueurs en quelques semaines et sur deux types de terrain totalement différents. «La décision n’aurait pas dû être prise unilatéralement en ces temps. L’USTA n’oserait faire quelque chose comme ça qu’après avoir consulté nos collègues de l’ATP, de la WTA ITF, des autres «Grand Chelem» et de la Laver Cup », a indiqué le communiqué, faisant référence à Roland Garros.

Une mise à jour sur l’US Open 2020. pic.twitter.com/YfhnsKdvBD

– US Open Tennis (@usopen) 17 mars 2020

En plus de l’US Open – indirectement – ou de la Laver Cup, les nouvelles dates de Roland Garros ont touché une dizaine de tournois entre le calendrier ATP et WTA, tous prévus aux dates où le Grand Chelem parisien devrait désormais avoir lieu . De cette manière, Saint-Pétersbourg, Metz, Chengdu, Zhuhai et Sofia –ATP–, et Guangzhou, Séoul, Tokyo, Wuhan et Tachkent –WTA–, en plus des «éliminatoires» de la Coupe Davis pour se battre pour la phase finale de 2021, ils attendent ce qui se passera avec la Coupe des Mousquetaires.