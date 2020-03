La déclaration d’amour de la petite amie de Ronaldo, qui ne supporte pas d’être sans lui

À Ronaldo Nazario la crise des coronavirus l’a rattrapé à Madrid Après un voyage au Mexique, il est confiné chez lui dans la capitale espagnole, en attendant que la situation s’améliore. Cela ne devrait pas être une mise en quarantaine facile pour le président du Real Valladolid, qui est loin de son partenaire, Celina Locks, qui vient de publier un message émotionnel sur leurs réseaux sociaux déclarant leur amour pour le Brésilien et combien il lui manque.

«Tu me manques, ces jours me manquent, les filles… En ces jours difficiles et incertains, la seule certitude que j’ai est l’amour que j’ai dans mon cœur pour toi, le vrai sentiment qui transforme les gens. J’espère qu’avec tout ce que nous vivons maintenant, l’amour est le plus grand sentiment parmi les gens en ce moment. Qui d’autre est loin de la personne que vous aimez pendant cette quarantaine? “, A écrit Celina Locks sur son Instagram avec plusieurs photos d’eux et de leurs chiens.

Aux commandes de Valladolid

L’ancien joueur du Real Madrid n’a pas pu rentrer à temps à Pucela, où il poursuit son projet aux commandes de Valladolid, et passe la quarantaine à Madrid, loin du modèle brésilien, avec qui il partage sa vie depuis plusieurs années. «Il est chez lui à Madrid. Nous étions au Mexique avant ces mesures et nous avons pu y être normalement et revenir de la même manière. Il n’y avait aucun cas là-bas lorsque nous y étions », a déclaré récemment David Espinar, directeur du cabinet présidentiel du club de Pucelano.

Lorsqu’on lui a demandé si le projet de Ronaldo au Real Valladolid serait ralenti par la crise des coronavirus, Espinar a précisé qu’il ne l’était pas: «Cela ne doit pas l’être. C’est une mauvaise situation, mais il n’y a rien d’éternel et nous savons que tôt ou tard cela prendra fin. Peut-être ferons-nous des variations dans les aspects de la journée, mais le projet du président se poursuit.