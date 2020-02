La défaite contre Independiente pourrait entraîner le licenciement de Diego Maradona

Gabriel Pellegrino n’est plus aussi ferme dans l’idée de continuer à maintenir Diego Maradona à la tête de l’équipe de gymnastique. En fait, une défaite ce week-end pourrait hâter son licenciement. Ce samedi, le «Wolf» se rendra à Independiente et les yeux seront tournés vers l’avenir du «Ten».

Le président de Gymnastique et Escrime de La Plata, Gabriel Pellegrino, doute de Diego Maradona et n’est plus aussi ferme dans l’idée de continuer à compter sur lui comme DT. En fait, il a déjà lâché sa main et l’a même viré au cas où son équipe perdrait à nouveau. Si le résultat n’est pas positif, le «Ten» devra se retirer et quitter immédiatement la direction technique.

La tension monte de minute en minute et Maradona a déjà prévenu le président de sa position. Il l’a fait après la défaite contre Rosario Central, publiquement, samedi dernier: “Ne pense même pas à me jeter, car je le lance en premier”. Cependant, le dernier mot aura la plus haute autorité du «Loup».

En fait, Maradona a raté la plupart des séances d’entraînement de la semaine dernière et, bien qu’il ait été présenté jeudi, ce vendredi, a-t-il dit de nouveau absent. C’était aussi un motif de mécontentement dans une direction qui a gagné les élections grâce à lui mais maintenant ils ne le regardent pas avec le même amour qu’auparavant..