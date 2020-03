La défaite des Vikings en séries éliminatoires a créé un plan pour leur intersaison 2020

Les Vikings du Minnesota ont eu du mal à franchir la porte en 2019, mais ont finalement mené une défense solide et le jeu de Kirk Cousins ​​à un dossier de 10-6. En séries éliminatoires, ils ont marqué une victoire bouleversée contre les Saints lors de la Wild Card Round avant de rencontrer les San Francisco 49ers lors de la Divisional Round.

Les défauts majeurs du Minnesota ont été mis à nu dans cette défaite de 27-10. L’absence de gros matchs des Cousins ​​et l’incapacité des Vikings à gagner dans les tranchées ont fait courir les 49ers sur eux. Maintenant, les Vikings doivent faire face à plusieurs questions pressantes.

Que font-ils ensuite avec Cousins, qui entre dans la dernière année de son contrat garanti? Mike Zimmer est-il le bon entraîneur pour les conduire au Super Bowl? Peuvent-ils garder intacte l’une des meilleures défenses de la ligue? Vont-ils passer à l’étape suivante tout en perdant à la fois leurs coordinateurs offensifs et défensifs?

Vikings du Minnesota (10-6), perdus en tour de division

Le Minnesota est entré dans l’intersaison avec le plafond salarial de la ligue. En plus de cela, ils ont potentiellement des agents libres au départ à deux postes principaux.

Cornerback: La plus grande faiblesse du Minnesota est de loin le cornerback. Xavier Rhodes a fortement régressé la saison dernière, tandis que Trae Waynes et Mackensie Alexander devraient être des agents libres. Les Vikings pourraient se tourner vers le repêchage pour ajouter du talent à la position avec un joueur comme Trevon Diggs de l’Alabama (frère de l’actuel récepteur des Vikings Stefon Diggs).

Tacle offensif: Les Vikings ont peut-être trouvé quelque chose de génial à Brian O’Neill à un endroit de tacle, mais la position de tacle gauche est une énorme préoccupation. Riley Reiff est le starter maintenant, et il serait peut-être préférable de passer à la garde. Le Minnesota a besoin d’une mise à niveau là-bas et pourrait en trouver un dans la classe de draft riche en matériel.

Fin défensive: Les Vikings ont une forte poussée de passe, avec Danielle Hunter ancrant l’un des points de bord. Re-signer Everson Griffen serait idéal et c’est la décision la plus probable. Cependant, s’ils obtiennent un prix de ses services, ils devront débarquer quelqu’un, de préférence un vétéran moins cher.

Quoi Daily Norseman veut plus cette intersaison: Les Vikings ont beaucoup de questions sur la défense. Il y a de fortes chances que Rhodes, Waynes et Alexander, leurs trois meilleurs demi de coin de la saison dernière, ne reviennent pas. Il semble également qu’Anthony Harris, qui est devenu l’un des cinq meilleurs joueurs en sécurité, ne reviendra pas non plus. En attaque, ils ont besoin d’aide le long de la ligne offensive, et pour l’amour de Randy Moss, pourraient-ils obtenir un large récepteur qui peut prendre un peu de chaleur sur Stefon Diggs et Adam Thielen? Selon qu’ils étendent ou non leurs cousins, les Vikings pourraient également rechercher un QB de développement. – Ted Glover

