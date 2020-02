La défaite du Real Madrid et la victoire du Barça, en couverture des journaux sportifs

5. Marque: “Frenazo”

Le Real Madrid a perdu hier soir face à Levante (1-0) et Marca a aujourd’hui intitulé “Frenazo”. L’équipe de Zidane a laissé la tête (et Hazard) avant la Classique face au Barça la semaine prochaine au Bernabéu.

4. AS: “Quelle douleur!”

A l’image de Zidane et Hazard, ce dernier se lamentant, AS aujourd’hui titré “Quelle douleur!”. Le Real Madrid, sans but, a livré le leadership au Barça avec City et le même club du Barça en attente la semaine prochaine. Zidane a reconnu que la blessure de Hazard ne semble pas bonne.

3. Le monde du sport: “Leader”

Messi, poursuivi par la défense d’Éibar, est le protagoniste de la couverture de Mundo Deportivo, qu’il a intitulée “Leader”. Le Barça a gagné 5-0 et a atteint le leader «El Clásico» dans le tableau. Messi a ébloui avec quatre buts et est prêt pour la semaine prochaine.

2. Sport: “Le seul vrai leader”

Avec l’image de Messi célébrant l’un de ses objectifs, Sport sort aujourd’hui avec le titre “Le seul vrai leader”. L’Argentin a marqué 4 buts hier à Éibar et a mené le Barça à la victoire en Ligue. L’équipe est placée leader.

1. Super Sport: “Ça coule”

Super Sports se concentre sur la défaite de Valence face à la Real Sociedad (3-0) et s’intitule “This is sinking.” L’équipe a remporté une autre victoire et l’équipe ajoute un autre ridicule dans la même semaine. Même le capitaine ne s’est pas tue et a fait de l’autocritique.