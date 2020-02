La défense d’Alphonso Davies a brillé à Chelsea contre le Bayern

Comptez-moi parmi les gens qui étaient sceptiques quant au déplacement d’Alphonso Davies vers l’arrière gauche. Le Canadien de 19 ans avait été un attaquant exceptionnel pour son pays et les Whitecaps de Vancouver avant son déménagement au Bayern Munich. Il paraissait cruel aux Rouges de le mettre en défense, et un gaspillage de ses talents.

Eh bien, il se trouve que je suis un énorme crétin. Davies apporte autant de contribution offensive de l’arrière gauche qu’à une position plus avancée de l’aile gauche, et il est plus difficile pour les adversaires de suivre quand il commence ses descentes plus profondément. Il apprend très vite aussi à se défendre. En seulement 17 départs, Davies est devenu universellement considéré comme la meilleure perspective d’arrière gauche du football mondial.

Lors du match de Ligue des Champions contre Chelsea, mardi soir, il a montré ce qui le rend si spécial. À quelques reprises, les attaquants de Chelsea se sont retrouvés derrière la ligne arrière du Bayern, mais Davies a utilisé sa vitesse de récupération pour éliminer la menace. Et en seconde période, il a sprinté devant quatre défenseurs de Chelsea pour fournir cette aide spectaculaire.

C’était une performance globale dominante. Il ne s’est jamais trompé de pied en défendant, en dépassant ou en courant.

Match d’Alphonso Davies en chiffres contre Chelsea:

100% plaqués gagnés

Précision de réussite de 91%

8 récupérations de balle

Prise en main 6/7

1 passe décisive

0 buts encaissés

Excellent affichage chez LB. pic.twitter.com/X7icHz9h02

– Statman Dave (@StatmanDave) 25 février 2020

Davies est, à tous égards, le latéral offensif le plus percutant de la Bundesliga cette saison. Ses chiffres, via StatsBomb, sont scandaleux. Il est en tête du peloton dans les dribbles réussis et l’accumulation de xG – les objectifs de nombre attendus sur les attaques où un joueur est impliqué – et est bien au-dessus de la moyenne dans un certain nombre d’autres catégories.

Il est également meilleur que moi pour produire du contenu et pourrait prendre mon travail à tout moment. Ses TikToks sont incroyables.

À bien des égards, Alphonso Davies est l’une des étoiles émergentes les plus impressionnantes du football mondial, et vous allez le voir beaucoup au cours de la prochaine décennie. Il n’est même plus vraiment un prospect, il est déjà une star au plus haut niveau.