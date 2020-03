La défense de la Juventus, stable après une maladie

.

Journal La Jornada

Mardi 17 mars 2020, p. a11

Turin. Le défenseur italien de la Juventus Daniele Rugani, le premier footballeur d’élite à avoir été testé positif au coronavirus, a déclaré hier qu’il se porte bien et espère que son cas servira à sensibiliser les gens, en particulier ceux qui n’ont pas compris la gravité du problème. L’Italien est actuellement isolé dans une salle du centre de formation de la Juve à Turin. Je veux rassurer tout le monde. Je n’ai jamais eu les symptômes graves dont vous entendez parler et je me considère chanceux, a-t-il déclaré à la télévision Bianconeri.

.