La défense des Jaguars, une fois grande, a besoin d’une reconstruction cette intersaison

Les Jaguars ont beaucoup de travail à faire après leur dernière place consécutive dans l’AFC Sud. Cette spirale descendante (ainsi que certains griefs de la NFLPA) ont coûté à Tom Coughlin son poste de vice-président exécutif. Mais peu d’autres changements ont été apportés à Jacksonville jusqu’à présent. Doug Marrone revient comme entraîneur-chef et Dave Caldwell a conservé son poste de directeur général.

Il sera également difficile de faire des ajouts importants à la liste des agents libres. Les Jaguars sont entrés dans l’intersaison comme l’une des deux équipes au-dessus du plafond de salaire de 200 millions de dollars. Heureusement pour Jacksonville, il a pu se remettre sous le plafond en coupant les liens avec Marcell Dareus et en échangeant A.J. Bouye. Une partie de cet espace pourrait être effacée si Yannick Ngakoue reçoit l’étiquette de franchise. Cependant, son objection publique à l’idée de rester à Jacksonville pourrait plutôt conduire à un échange.

Les Jaguars pourraient ne pas être en mesure de signer de grands noms, mais deux choix de première ronde (grâce à Jalen Ramsey) devraient s’avérer utiles.

Jacksonville Jaguars (6-10), séries éliminatoires manquées

Nick Foles pourrait être échangé pendant l’intersaison et le jury est toujours sur Gardner Minshew en tant que quart-arrière de la franchise. En supposant que l’équipe n’essaie pas de trouver une réponse à long terme à ce poste, voici trois points qui doivent être mis à niveau à la place.

Tacle défensif: Couper Dareus a été une décision facile, mais les Jaguars ont souffert quand il est tombé avec une blessure. Jacksonville a terminé 31e dans les touchés au sol et les verges adverses par portage. Les Jaguars pourraient résoudre le problème en repêchant Derrick Brown d’Auburn ou Javon Kinlaw de Caroline du Sud dans le top 10.

Secondeur: Les Jaguars se sont retrouvés avec un trou au secondeur lorsque Telvin Smith s’est éloigné du football. Cela a empiré lorsque Myles Jack a régressé en 2019. Il y a une chance que Quincy Williams et / ou Leon Jacobs puissent devenir un démarreur fiable, mais trouver de l’aide d’un vétéran en libre agence aurait du sens.

Joueur de ligne offensive: Tackles Cam Robinson et Jawann Taylor ont été les premiers choix de deuxième ronde en 2017 et 2019, respectivement. Bien qu’il soit trop tôt pour abandonner l’une ou l’autre, chaque place sur la ligne des Jaguars pourrait être améliorée. Le brouillon est le meilleur endroit pour rechercher une aide au blocage.

Quoi Pays du grand chat veut plus cette intersaison: Les Jaguars de Jacksonville ont des besoins partout dans leur alignement, il est donc difficile de vraiment déterminer ce qu’ils veulent vraiment. Puisqu’il est trop tard pour un nouveau front office et un nouveau personnel d’entraîneurs, les gros points douloureux pour l’équipe sont maintenant sur leur ligne défensive avec la perte de Dareus et ce qui ressemble à Ngakoue et à un Campbell Campbell vieillissant. Après cela, leur groupe de secondeurs est un gâchis total et ils pourraient utiliser de l’aide sur la ligne offensive et un bout serré qui fonctionne. – Alfie Crow

Nous reviendrons sur les Jaguars après l’agence gratuite pour voir ce dont ils ont encore besoin pour le repêchage de la NFL 2020.