La demande de Dak Prescott pour des Cowboys

La demande de contrat de Dak Prescott pour les Cowboys a fait l’objet de nombreuses spéculations. Tout, de 30 à 40 millions de dollars par an, a été suggéré.

Récemment, un agent de la NFL ayant de l’expérience dans des situations comme celle de Prescott a offert ses deux cents sur le type d’accord que le quart-arrière superstar commanderait pour cette intersaison.

Au cours des dernières années, le joueur de 26 ans a joué son contrat de recrue. Cela signifie que Dallas a obtenu une production de niveau star à un prix de sous-sol d’aubaine.

Maintenant que Prescott entre en agence libre, il veut être compensé au niveau financier pour qu’un joueur de sa stature soit indemnisé.

L’année dernière, l’ancienne star du Mississippi State a connu sa meilleure année en carrière. Il a enregistré 4 902 verges, 30 touchés et 11 interceptions. L’année précédente, en 2018, il avait amassé 3885 yards, 22 touchés et 11 interceptions.

Quelle que soit la façon dont vous voulez le voir, Prescott est un quart-arrière très compétent.

Actuellement, les joueurs les mieux payés de la NFL sont les Russell Seahawks de Seattle avec 35 millions de dollars par an, les Ben Roethlisberger des Pittsburgh Steelers avec 34 millions de dollars, les Aaron Rodgers des Green Bay Packers avec 33,5 millions de dollars, les Jared Goff des Los Angeles Rams avec 33,5 millions de dollars avec 33,5 millions de dollars et Carson Wentz des Philadelphia Eagles avec 32 millions de dollars.

Prescott veut se retrouver quelque part sur cette liste la saison prochaine – probablement près du sommet.

Récemment, l’analyste de CBS Sports, Joel Corry, a prédit que lorsque la poussière retombera, Prescott deviendra le joueur le mieux payé de la NFL. Il pense que la transaction coûtera 150 millions de dollars au total et paiera 37,5 millions de dollars par an. Sur ces 150 millions de dollars, il pense qu’environ 120 millions de dollars seront garantis.

Combien d’argent Dak Prescott devrait-il viser dans son prochain contrat? @ Corryjoel’s Target Prices for the top QB Free Agents of 2020: https://t.co/0kqrQ32jiv

– NFLonCBS (@NFLonCBS) 20 février 2020

“Prescott devenant le joueur le mieux payé de la NFL ne serait pas surprenant”, a noté CBS Sports.

“Être dans la meilleure discussion de quart-arrière n’est pas une condition préalable pour devenir le joueur le mieux payé.

“Depuis 2017, Derek Carr (Raiders), Matthew Stafford (Lions), Jimmy Garoppolo (49ers) et Kirk Cousins ​​(Vikings) sont devenus les joueurs les mieux payés lors de la signature de leurs contrats respectifs.”

Bien que les statistiques de Prescott justifient certainement un gros salaire, il est difficile d’ignorer le manque de succès que les Cowboys ont connu avec lui à la barre.

L’année dernière, après un démarrage à chaud, Dallas a finalement floppé au moment le plus important et n’a même pas participé aux séries éliminatoires.

Peut-être en partie à cause de cela, la légende des Cowboys Emmitt Smith est récemment sortie et a appelé Prescott à prendre moins d’argent pour que l’équipe ait plus de flexibilité financière avec laquelle travailler.

“Dak doit comprendre et peut-être adopter une autre perspective”, a déclaré Smith. “

La perspective n’est peut-être pas tout l’argent que vous obtenez, mais combien d’argent vous êtes prêt à laisser sur la table, car les Cowboys sont une organisation commercialisable.

“Si vous êtes le visage de la franchise, au lieu de prendre 35 $ [million], prendriez-vous 28 $ [million]et en laisser pour Amari et ramasser le [lost money] grâce à des avenants. “

Pour ce que ça vaut, Prescott semble noyer tout le bruit extérieur et se concentre uniquement sur ce qu’il peut contrôler à ce stade du jeu.

«Je contrôle ce que je contrôle. C’est tout ce dont je m’inquiète », a-t-il déclaré.

«Quand le temps sera venu, le temps viendra. Ce n’est pas quelque chose auquel je pense.

“Évidemment, je suis béni et très chanceux. Je ne joue pas le jeu pour ça, mais comme je l’ai dit, si ça vient, ce sera une bénédiction. “

D’une manière ou d’une autre, une résolution sur la situation de Prescott devrait intervenir dans le mois prochain. Si lui et les Cowboys ne s’entendent pas sur un accord, l’équipe peut simplement le taguer et ensuite décider ce qu’elle veut faire à partir de là.

