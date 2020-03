La demi-ligue tremble avec les points positifs de Valence et Alavés

Les premiers cas confirmés de coronavirus dans la Ligue de Santander ils font grandir la peur parmi le reste des équipes. Les premiers positifs confirmés dans le équipe de Valence et dans le Encadrement Alavés Ils ont fait trembler le reste des clubs qui composent la première division de peur qu’elle ne se développe parmi ses membres. Une situation qui pourrait entraîner un report de la compétition plus long que prévu par la Ligue elle-même et les autorités sanitaires.

Après une semaine mouvementée au cours de laquelle le nombre de cas en Espagne n’a fait que croître, les premiers positifs pour COVID-19 dans notre football ont été confirmés. Valence a annoncé que Garay il fut le premier joueur de l’équipe che à être touché par le coronavirus et la contagion de quatre autres membres de l’équipe fut rapidement confirmée: de Gayà, Mangala, le médecin et le délégué.

L’équipe valencienne n’était pas la seule équipe touchée par la pandémie qui maintient le monde à l’affût. Alavés a confirmé deux autres points positifs, des membres de son équipe technique. Précisément les deux ensembles ils se sont rencontrés lors du dernier match de championnat, dans un match joué le 6 mars, et peut-être se sont-ils transmis.

L’équipe a été exposée au virus à la mi-février, lorsqu’elle a dû se rendre en Italie pour affronter la Ligue des champions à Atalanta. Ce match s’est joué à huis clos à San Siro, mais depuis, la crainte d’une possible contagion entre les membres de l’équipe et l’équipe technique est restée. Ceux de Celades ont été mesurés après le duel continental avec la Real Sociedad et le Betis.

Peur d’un effet de chaîne

On craint qu’un effet de chaîne puisse se produire cela affecte le reste des équipes, même s’il semble que les périodes d’incubation soient passées. Les habitants de Saint-Sébastien ont mesuré quatre équipes depuis qu’ils ont reçu Valence: Valladolid, Mirandés, Barça y Eibar. À son tour, Athlétique y Alcorcón pucelanos et rojillos, respectivement, ont été mesurés. Dans le cas de Betis, les verdiblancos ont été mesurés à Real Madrid – qui est également en quarantaine pour un positif dans son équipe de basket-ball – lors du dernier match de championnat.

Avec l’arrivée de la pandémie en Espagne, la Ligue a résisté à la fermeture, mais finalement la suspension des jours 28 et 29 du championnat a été décrétée. Tout indique que la clôture momentanée de la compétition durera au-delà de ce qui est prévu, mais la crainte dans les clubs réside dans le fait qu’après les premiers cas confirmés dans le football national, le coronavirus commence à se propager et affecte le reste des 18 équipes qui constituent la catégorie la plus élevée de notre football.