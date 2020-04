La dernière évaluation de Tua Tagovailoa a donné des résultats «positifs», selon les rapports

Tua Tagovailoa fait tout ce qu’il peut pour éliminer les inquiétudes que les équipes pourraient avoir au sujet de sa sélection lors du repêchage de la NFL 2020 plus tard ce mois-ci.

L’ancien quart-arrière de l’Alabama a publié des vidéos de lui faisant des exercices sur les réseaux sociaux et jeudi, il a participé à une évaluation médicale volontaire. Selon ESPN et le NFL Network, la vérification a été facilitée par la moissonneuse-batteuse de la NFL – à laquelle Tua n’a pas été autorisé médicalement à participer en février – et les résultats ont été “extrêmement positifs”, ont déclaré ses représentants aux deux médias.

Tagovailoa a été évalué par un médecin indépendant, “qui a été sélectionné par les médecins de l’équipe de la NFL, et les 32 médecins et formateurs de l’équipe ont été autorisés à donner leur avis sur le type d’examens qu’ils voulaient faire”, a également indiqué ESPN.

L’ancien finaliste du trophée Heisman est un projet parmi les 5 meilleurs choix de repêchage de la NFL, et notre Henry McKenna le fait passer au n ° 3 aux Chargers de Los Angeles après un échange, prédisant que les «chevilles et les hanches de Tagovailoa ne suffiront pas à couler son projet Stock.”

Dans la victoire de l’Alabama en novembre sur l’État du Mississippi, il s’est disloqué la hanche et a subi une fracture de la paroi postérieure, une blessure de fin de saison, à la fin de la première moitié. Il a été opéré avec succès deux jours plus tard – son deuxième de la saison après une entorse à la cheville en octobre. (Il a également eu la même blessure à la cheville opposée en 2018.)

Et après près de quatre mois de récupération, Tagovailoa a été autorisé à pratiquer une activité de football début mars, et maintenant, selon Ian Rapoport du NFL Network, ses représentants disent qu’il a rempli toutes ses obligations médicales.

Cette semaine sur SportsCenter, Tagovailoa a déclaré qu’il rencontrait virtuellement des équipes presque tous les jours, mais il ne précisait pas quelles équipes parce que “vous ne savez jamais ce qui va se passer”. Mais il a dit que la plupart des questions des équipes concernaient le football, plutôt que sa blessure et sa rééducation.

À propos de sa santé et de sa capacité à jouer potentiellement dans la NFL en tant que recrue, Tagovailoa a déclaré:

«Je me sens aussi normal que possible. J’ai l’impression que si je devais aller là-bas et jouer de la même manière que ma deuxième année et ma première année, étant à 100% en bonne santé, j’ai l’impression que je serais en mesure d’aller là-bas et de le faire. …

“Je suis à 100% en ce moment. Je suis juste prêt à jouer. Cela fait quatre mois de trop. “

Et, bien sûr, il a été en contact avec l’entraîneur de l’Alabama Nick Saban, qui a offert des conseils et des points de discussion. Tagovailoa a plaisanté sur la façon dont il avait l’impression de parler à Saban, c’était comme aller au bureau du directeur, mais a qualifié son entraîneur de «formidable atout» dans le processus d’avant-projet.

Le repêchage de la NFL commencera le jeudi 23 avril.

.