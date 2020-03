La dernière fois que le Real Madrid a battu Barcelone au Santiago Bernabéu

Le monde du football est paralysé car ce soir, à 21h, Le FC Barcelone visite Santiago Bernabéu dans ce qui sera le Classic 244 de l’histoire toutes compétitions confondues. L’équilibre des victoires ne peut être plus égal: 96 victoires au Barça, 95 victoires à Madrid et 52 nuls. Les données changent au Bernabéu: Madrid et le Barça ont affronté 97 fois, les locaux qui ont ajouté 49 victoires, 22 nuls et seulement 26 défaites. Si nous nous concentrons sur le cas des classiques en Liga, l’équilibre est le suivant: 179 classiques ont joué avec 72 victoires pour les locaux et 72 victoires pour Barcelone. Celui qui gagne aujourd’hui avance dans le classement des victoires en compétition nationale, s’il y a égalité, ce sera le nombre pair 36.

Madrid avec l’ambition pour les nuages ​​et l’envie de sortir d’un nid de poule dans lequel ils ont remporté 1 des 5 derniers matchs. Difficile car ils n’ont pas gagné l’équipe culé au Bernabéu depuis 2014, pour que nous ayons une idée du contexte: l’entraîneur de Madrid était Ancelotti, son gardien Casillas et l’un des buteurs: Pepe.

Le Bernabéu est la deuxième maison de Barcelone en Liga, Il a remporté le Real Madrid lors des quatre dernières éditions par 0-4, 2-3, 0-3 et 0-1. Bien sûr, Madrid affronte mieux les classiques quand il joue comme deuxième place du tableau. Barcelone a joué 22 matchs en tant que leader dans le domaine du Real Madrid et a ajouté six victoires, quatre matchs nuls et douze défaites. Le rôle préféré pèse l’équipe Messi dans la maison de l’éternel rival tandis que les locaux grandissent face à la situation. Déjà cette année, ils ont réussi à briser la séquence de matchs sans gagner à domicile à l’Atlético de Madrid, de sorte que la situation et le défi ne sont pas inconnus des blancs.

Dans une mer de doutes et après la défaite contre Manchester City, cette Classique arrive au Real Madrid. Un jeu que certains jugeront préférable de jouer lorsque vous êtes dans une bonne dynamique, mais qu’est-ce qui rend le Real Madrid plus dangereux que d’être critiqué et de recevoir le Barça dans son domaine?

N’oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram, 90min_es, et notre compte Twitter, @ 90minespanol!