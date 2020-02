La diffusion entièrement féminine de NBC Sports sur la LNH montre qu’elle pourrait faire plus

La Journée internationale de la femme est le 8 mars, ce qui signifie que vous êtes sur le point de voir des marques qui veulent que vous pensiez qu’elles sont d’énormes femmes respectueuses faire beaucoup de choses performatives et fallacieuses. Il est difficile de créer une culture en milieu de travail qui accorde aux personnes de tous les genres l’égalité des chances, mais agir comme un bon allié pendant une journée? Enfer, n’importe qui peut le faire.

Une entité qui participe à la performance est NBC Sports, qui transfère sa couverture de hockey à cinq femmes pour un match de la LNH entre les Blues et les Blackhawks.

Ce sera sans aucun doute un moment cool pour les cinq diffuseurs impliqués, et probablement pour beaucoup de femmes amateurs de hockey. J’ai l’intention de regarder. Nous espérons que la diffusion affichera de bonnes cotes et sera bien reçue par les téléspectateurs, ce qui conduira potentiellement à plus d’opportunités pour les radiodiffuseurs sportifs féminins.

Mais il y a un problème.

NBC Sports a déterminé que Kate Scott, AJ Mleczko, Kendall Coyne Schofield, Kathryn Tappen et Jennifer Botterill possèdent les compétences orales requises et les connaissances de la LNH pour gérer l’une de ses émissions dans la LNH. Si tel est le cas, pourquoi NBC ne les embauche-t-il pas simplement et ne les affecte-t-il pas à autant de jeux que n’importe lequel des hommes de son équipe? L’équipe de talent NHL on NBC compte actuellement 13 contributeurs à temps plein, Tappen étant la seule femme du groupe. Pour les remplacements à temps partiel, le réseau compte ces quatre femmes, plus une dizaine d’hommes.

Le 8 mars, plusieurs autres diffuseurs, équipes sportives et ligues organiseront également des promotions dans lesquelles ils vantent combien ils apprécient et respectent les femmes. Puis, le 9 mars, elles reviendront à leurs attitudes apathiques à l’égard de la création d’opportunités pour les femmes de s’introduire et de progresser dans leurs organisations.

Si NBC, ou tout diffuseur, veut vraiment offrir des opportunités aux femmes, elles devraient essayer de diversifier leurs équipes de couverture tout au long de l’année.