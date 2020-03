La directive du Barça demande aux joueurs d’accepter de baisser leurs salaires

▲ Lionel Messi (photo), Sergio Busquets, Gerard Piqué et Sergi Roberto, les quatre capitaines de Barcelone, seraient prêts à réduire leurs salaires. Les salaires de la première équipe représentent 53% du budget du club.Photo @FCBarcelona

De l’écriture

Journal La Jornada

Lundi 23 mars 2020, p. 3

Les joueurs de Barcelone accepteraient de baisser temporairement leurs salaires après que Josep Maria Bartomeu, président de l’équipe, a contacté les dirigeants de l’équipe pour expliquer la situation économique à laquelle ils seront confrontés en raison de la pandémie du nouveau coronavirus, qui a commencé à frapper les coffres de les clubs.

Bartomeu a eu une conversation la semaine dernière avec les capitaines pour leur faire prendre conscience du fort impact économique dont souffre l’équipe et demander un geste pour amortir les pertes, ont indiqué les médias espagnols. Les pourparlers sont dans une phase initiale, mais la disponibilité des deux côtés est sur la bonne voie.

La suspension de la ligue espagnole par le Covid-19 affecte non seulement l’activité sportive, mais affecte également les revenus des clubs, qui pour l’instant ne reçoivent pas d’argent pour le box-office, les droits de télévision, les parrainages ou les produits officiels de la marque.

Il est à noter que les salaires du premier établissement représentent 53% du budget approuvé pour cette saison, ce qui se traduit par 552 millions d’euros (590 millions de dollars).

Au début, Lionel Messi, Sergio Busquets, Gerard Piqué et Sergi Roberto (les quatre capitaines) étaient disposés à rechercher des solutions. Après plusieurs conversations, l’équipe aurait accepté une baisse de salaire pendant la durée de la crise provoquée par le Covid-19, bien que le pourcentage que les joueurs soient prêts à sacrifier n’ait pas été dévoilé.

Selon le journal espagnol ABC, Bertomeu a fait valoir que les pertes atteindraient 60 millions d’euros (64 millions de dollars) si la compétition ne reprenait pas.

Lors de la réunion tenue en début de semaine, les dirigeants du club ont informé les dirigeants que ces pertes étaient irrécupérables et que le budget approuvé en septembre pour mille 47 millions d’euros (mille 119 millions d’euros) devait être repensé. dollars) qui était le record historique du club catalan.

Certains joueurs comme Gérard Piqué lui-même ont assuré l’été dernier qu’ils étaient prêts à reporter l’entrée de leurs salaires afin que le club puisse récupérer Neymar, qui défend désormais les couleurs du PSG.

Alors que les mieux payés décident du pourcentage de salaire à abandonner, la majorité des salariés du club, plus d’un millier, traverse une phase d’incertitude comme celle de toutes les entreprises.

Le président du Barça a contacté ces jours-ci des homologues d’autres clubs européens pour essayer de reproduire le modèle idéal de manière coordonnée

De plus, Barcelone, comme la plupart des équipes, préconise une performance collégiale parrainée par l’association européenne de football (ECA), qui devrait discuter lundi de cette question lors d’une réunion qui se tiendra par vidéoconférence.

Dans les prochaines heures et en voyant l’exemple donné par la plus grande équipe de football, l’équipe de basket-ball pourrait se joindre, dont les transferts stratosphériques cette saison dans le but de conquérir l’Euroligue, génèrent également de sérieuses dépenses, avec un impact sur le budget, de près de 40 millions d’euros.

.