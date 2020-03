La F1 organisera une Coupe du monde virtuelle pendant la crise des coronavirus

Le sport continue de miser sur le monde virtuel pendant la pandémie de coronavirus. La Formule 1 a été le dernier à s’immerger dans le monde de eSports avec un Monde dans lequel les coureurs du championnat et les VIP s’affronteront sur les pistes virtuelles où le Grands prix annulée ou reportée par la crise qui a paralysé le «grand cirque».

Les pilotes de Formule 1 actuels, ainsi que d’autres stars invitées par l’organisation, ils concourront de chez eux entre eux à la date à laquelle le vrai Grand Prix aurait été disputé sinon pour la pandémie.

Une compétition sans score, conçue pour animer l’attente des fans de Formule 1, et qui sera diffusé en direct sur la chaîne YouTube, les réseaux et le site officiel. Les pilotes et les participants joueront à «F1 2019» pour PC, le jeu de F1 original.

Comme si c’était un grand prix, il y aura d’abord une séance de qualification et une course subséquente, d’une durée totale d’environ une heure et demie par rendez-vous. De toute évidence, sans score à ajouter à la vraie Coupe du monde quand elle peut commencer.

Le premier Grand Prix virtuel de cette Coupe du monde eSports sera celui de Bahreïn, ce dimanche 22 mars à 21h00, avec un total de 28 tours sur la piste de Sakhir – 50% de la distance de la course proprement dite.