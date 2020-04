La FA néerlandaise demande de l’aide au gouvernement après avoir prédit 400 millions d’euros de pertes dues à la pandémie de coronavirus

La Royal Dutch Football Association a demandé l’aide du gouvernement pendant la pandémie de coronavirus.

La saison 2019/20 d’Eredivisie a été déclarée nulle et non avenue vendredi après que le gouvernement néerlandais a interdit le football jusqu’en septembre.

L’Ajax s’est vu refuser le titre de champion en dépit d’être en tête du classement

Il devrait avoir un impact financier énorme sur le football aux Pays-Bas, le directeur de la FA néerlandaise Eric Gudde prévoyant des pertes de 400 millions d’euros (349 millions de livres sterling).

Dans une lettre envoyée au gouvernement, Gudde a déclaré: «Nous tirons la sonnette d’alarme sur les conséquences pour notre secteur. Nous vous demandons de travailler avec nous pour trouver des solutions créatives, réelles et disponibles pour le football professionnel.

«La plupart des coûts concernent les contrats renouvelables, les coûts d’amortissement, les frais de location et d’entretien.

«Ce ne sont pas faciles à limiter au sein du football professionnel. Pour absorber tout cela, l’aide et la coopération avec le gouvernement sont donc nécessaires pour garantir la survie du secteur. »

La décision d’annuler la saison Eredivisie actuelle signifie que l’Ajax et l’AZ Alkmaar, qui étaient à égalité de points en haut du tableau, ne seront pas couronnés champions.

L’ailier de l’Ajax Hakim Ziyech, dont le transfert de 33 millions de livres sterling à Chelsea sera officialisé le 1er juillet, estime que son équipe devrait se voir décerner le titre d’Eredivisie.

Ziyech a déclaré: «Quelle absurdité ai-je entendu? Nous sommes quand même au top. Donc, la différence de buts ne compte plus maintenant?

Hakim Ziyech pense que l’Ajax devrait être couronné champion d’Eredivisie

«Comment le PSV est-il devenu champion en 2007? Exactement sur un seul objectif. Si vous devez choisir un club comme champion, c’est l’Ajax pour moi. »

Pendant ce temps, le directeur général de l’Ajax, Edwin van der Sar, a déclaré: «En tant que joueur et en tant que club, vous voulez naturellement devenir champion.

«Vous voulez le montrer sur le terrain et nous avons été au top toute l’année.

“C’est dommage, mais dans cette situation, cela peut être compréhensible.”

