La fabrication des starlettes de Chelsea et Manchester United Reece et Lauren James

C’est un mercredi soir pluvieux et venteux à New Malden, Wimbledon. Les membres du programme d’entraînement Nigel James Elite participent à l’une de leurs séances d’entraînement hebdomadaires régulières à Goals.

Une voix aboie: «Vous ne permettez à personne de tirer. Tu ne seras jamais bon si tu fais ça. C’est la règle numéro un pour la défense. Allons!”

Amour dur. C’est exactement ce que vous obtenez de Nigel James.

James exige des normes. Si vous ne les rencontrez pas, on vous dira sans équivoque que ce n’est pas suffisant. C’est aussi simple que ça.

Papa de deux des meilleurs espoirs du football anglais, Reece (Chelsea) et Lauren (Manchester United), James Sr vit et respire le football.

Le frère aîné du couple, Joshua, était également sur les livres de Fulham et Reading avant de s’aventurer dans un cheminement de carrière différent.

Reece James est dans les livres de Chelsea depuis qu’il a six ans et a fait 20 apparitions pour la première équipe cette saison

Lauren James est un attaquant prometteur pour Manchester United et un international anglais des moins de 19 ans

James Sr a travaillé comme entraîneur de football pendant plus de deux décennies, tout en recherchant Fulham, Reading et Tottenham.

Il avait de grands espoirs de se forger une carrière de joueur réussie il était une fois.

Imposant défenseur central, il était dans les livres d’Aldershot lorsqu’il a subi une fracture de la cheville dans un accident de moto, ce qui a effectivement réduit ses espoirs de devenir footballeur professionnel.

James est devenu de plus en plus désillusionné par le football alors qu’il luttait pour faire face au revers, avec peu de soutien. Maintenant, il utilise ses expériences difficiles dans le jeu pour guider ses enfants et d’innombrables autres.

S’adressant exclusivement à talkSPORT.com, l’homme de 43 ans a déclaré: «Après la blessure, j’ai perdu confiance en moi.

“Si vous n’êtes pas entouré de personnes positives dans ces situations qui vous aident à venir vous chercher, alors cela vous fait encore plus penser.

«Quand j’étais à Aldershot, je n’avais pas l’impression d’avoir ce réseau de soutien. Je suis tombé amoureux du jeu.

«J’étais dans un endroit très solitaire à l’époque. Je vivais à Londres et je prenais le train pour Aldershot, puis je rentrais tard le soir. Je n’aimais pas ça.

Nigel James Coaching / Twitter

La starlette de Chelsea Reece James aux côtés de son père, Nigel

«Pour aggraver les choses, on vous dit un tas de mensonges. Les trucs habituels comme «gardez la tête haute et essayez d’être positif».

«L’essentiel, c’est qu’on m’a vendu un rêve. Les gens vendent aux gens un rêve juste pour garder les chiffres. C’est la réalité. »

Voyez-vous toujours que cela se produit beaucoup maintenant, alors?

“Absolument. Je vois la même chose se produire avec certains clubs », a-t-il expliqué.

“Vous obtenez ces jeunes gars se déplacer vers les côtés de la Premier League et ils sont évidemment bourdonnants.

“Mais la réalité est que la seule raison pour laquelle ils ont été recrutés est de jouer chez les moins de 23 ans.”

Après avoir raccroché ses bottes à l’âge de 19 ans, James s’est ensuite aventuré dans une nouvelle voie au sein du football – et une voie dans laquelle il a remporté un grand succès.

Telle était la détermination de James à faire en sorte que ses enfants deviennent professionnels, il faisait des séances de formation supplémentaires et des exercices sans fin avec tous les trois tous les soirs derrière leur maison.

Nigel James Coaching / Twitter

Reece et Lauren James photographiés dans leur jeunesse

Il ne fallut pas longtemps avant que James ait réuni une écurie des jeunes les plus talentueux de la région et formé une équipe des moins de 8 ans, qui comprenait Conor Gallagher (Chelsea), Ian Carlo Poveda (Manchester City) et Alfie Doughty (Charlton), ainsi que ses propres enfants.

Nigel James Elite Coaching a été créé en 2002 et a depuis aidé 26 joueurs à obtenir des contrats professionnels, tandis que plus de 60 ont passé un nombre important d’années dans le système académique.

Les résultats parlent d’eux-mêmes. Des scouts assistent régulièrement aux séances d’entraînement et aux jeux.

Le coaching est une pure maîtrise du ballon. L’objectif est que les participants, hommes et femmes, deviennent des techniciens d’élite – le type de joueur unique que tous les fans de football aiment regarder.

L’éducation est également un thème critique au NJEC, inculquant ces valeurs et principes aux jeunes – qu’ils le fassent en tant que professionnel ou non – pour une vie ultérieure.

James, qui a dix employés travaillant sur le programme, est très old school dans son approche.

Il exige que ses joueurs arrivent tôt avant l’entraînement, se conduisent de la bonne manière à tout moment et se serrent la main avant et après la fin de chaque session.

Conor Gallagher a été joueur de l’année de l’Académie pour Chelsea la saison dernière et est actuellement prêté à Swansea

merci pour tout nigel, sont vraiment comme une figure paternelle ainsi qu’un entraîneur vraiment incroyable. Je ne peux pas vous remercier assez pour toutes les années de dur labeur que vous avez mis en moi🙏

– Teokurtaran (@ Teokurtaran1) 8 février 2020

«Avoir ce respect mutuel va très loin», a-t-il souligné. «Ici au NJEC, nous avons cela avec tous nos joueurs et parents. Nous sommes une grande famille.

“Tout est question de discipline. Avoir le bon kit, s’assurer que vos bottes sont propres et agir en tout temps de manière professionnelle. Ces choses sont d’une importance vitale. Je ne m’attendrais à rien de moins.

“Vous devez montrer cette autorité. Si vous êtes droit avec eux, vous pouvez vous attendre à ce qu’ils soient droits avec vous. “

Un autre exemple de cette approche directe est mis en évidence lors de la session de formation que talkSPORT.com a été invité à regarder.

«Tu as l’air perdu, je dois te faire comprendre où tu dois être. Tu n’as aucun impact sur le jeu », dit-il au jeune en question.

“Vous n’avez pas touché le ballon au cours des 10 dernières minutes, que se passe-t-il? Parle moi.”

Off the Pitch Media

Il y a un compte rendu à la fin de chaque session

Ferme, mais juste. Bien que James ne fasse pas de prisonniers, il a aussi un côté sensible pour lui.

La mère d’un enfant s’approche de lui à la fin de la séance en réception pour avoir un mot privé. À côté d’elle est un garçon visiblement émotif.

Il s’avère que le garçon en question se sent exclu de l’équipe dans laquelle il évolue; il dit que quelques joueurs ont agi différemment envers lui récemment.

James appelle le garçon et l’embrasse. D’une voix douce, il prononce quelques mots réconfortants avant de lui expliquer ce qu’il doit faire pour résoudre le problème.

Ils se serrent la main et James se précipite vers moi d’une manière apologétique.

“Désolé pour ça, ça a été une folle soirée”, dit-il, alors que nous nous asseyons pour mâcher la graisse.

Off the Pitch Media

James exige des normes élevées des participants au NJEC

James reconnaît que seuls quelques privilégiés réussiront, selon toute vraisemblance, une transition réussie vers le jeu professionnel.

Il souligne des exemples où NJEC a aidé à développer certains joueurs à des fins différentes.

“Tout le monde ne va pas obtenir une bourse et devenir professionnel”, a-t-il admis.

“Vous aimeriez que cela se produise, mais ce n’est pas réaliste. J’ai vu des jeunes venir ici qui ont amélioré leur jeu et sont entrés dans leur comté, d’autres ont obtenu des bourses de première équipe.

“Et puis il y a des gars qui sont allés à l’université ou au collège et qui ont été des membres éminents de ces équipes.

“Il y en avait même un qui a été nommé capitaine de la première équipe, ce qu’il considérait à juste titre comme une grande réussite, et c’est tout à cause du niveau de football auquel ils ont joué.”

Off the Pitch Media

Le programme est conçu pour aider les participants à devenir des techniciens d’élite du jeu

Il a ajouté: «Je ne fais pas cela pour mon gain personnel. Les gens me paient pour un service et certains parents me diront s’il vous plaît que vous pouvez faire dépister mon fils par un club professionnel.

«Si je peux ensuite les amener dans un club, nous pouvons tous serrer la main et dire que c’est bien fait, nous avons réalisé ce que nous nous étions fixé pour objectif. C’est un gagnant-gagnant pour tout le monde. “

James, qui gère également Hanworth Villa Under-18s, fait référence au jeune de l’AFC Wimbledon, Jack Rudoni, comme un exemple brillant pour le reste de son académie.

Le talentueux milieu de terrain a gravi les échelons au NJEC, avant de signer des conditions professionnelles avec la tenue de League One en mars dernier.

Toujours âgé de seulement 18 ans, Rudoni a fait ses débuts pour les Dons à Bristol Rovers le lendemain de Noël.

AFC Wimbledon

Le jeune de l’AFC Wimbledon Jack Rudoni est un produit réussi du programme de coaching

Le club pense que Rudoni a le potentiel pour atteindre le sommet. Un point de vue partagé par James.

“Jack est un enfant incroyable. Il a traversé des moments difficiles, mais il a écouté et pris en compte les conseils que je lui ai donnés », a-t-il déclaré.

«Les parents m’écoutaient aussi. C’est extrêmement important pour le développement d’un jeune joueur. Vous devez tous être sur la même longueur d’onde.

«La capacité technique et la mentalité de Jack sont des tiroirs absolus.

«Cela le place au-dessus de beaucoup d’autres joueurs. Le personnage qu’il a montré a été une source d’inspiration.

“Il a une grande chance d’être un footballeur de première classe. Son potentiel est effrayant. »

Le téléphone sonne; Reece appelle son père pour discuter des questions liées à Chelsea.

“Oh oui, avant de partir, pouvez-vous trier cette chemise signée pour nan”, remarque James Sr.

“Désolé, je sais qu’il y a eu quelques-unes de ces demandes récemment. Merci fils. “

Il regarde et rit: “Je suis un homme fatigué, ça a été une longue journée.”

Un père, un coach et un mentor. James Sr a toute la charge de travail.

Il s’est également récemment engagé comme intermédiaire, dans le but de construire une écurie de joueurs jeunes et talentueux – dont certains avec lesquels il a déjà travaillé.

Alors, comment jongle-t-il exactement avec tout?

“Bonne question. Mais je ne peux pas y répondre! Honnêtement, je suis ici, là et partout », sourit-il. «Je dois essayer de le faire à tous leurs [children’s] jeux aussi.

«Quand j’ai raté [owing to coaching duties] «Ce but» contre l’Ajax [Reece becoming Chelsea’s youngest-ever Champions League scorer] le garçon n’était pas content, je vais vous le dire! “

“Je ne sais pas vraiment comment je trouve le temps de tout faire. C’est sans fin. Aucun jour n’est jamais le même. Je vais juste avec le courant. “

Mais James Sr ne voudrait pas qu’il en soit autrement.

Si vous êtes intéressé à rejoindre le programme de coaching Nigel James Elite, vous pouvez contacter l’équipe sur njelitecoaching@gmail.com ou visiter leur site Web pour plus d’informations.

