LA fait irruption dans la semaine 4

La semaine 3 a livré quelques surprises dans la XFL, et la course aux séries éliminatoires dans les deux conférences pourrait être plus ouverte qu’on ne le pensait. Les Houston Roughnecks sont restés invaincus dans un match à haut score contre les Vipers sans victoire, mais les DC Defenders ont subi une défaite étonnante sur la route à Los Angeles.

Les Wildcats ont dominé le club de Cardale Jones pour devenir une nouvelle menace dans la Conférence de l’Ouest, et Landry Jones a mené les Renegades de Dallas à une deuxième victoire consécutive. Au cours de la semaine 4, nous verrons un aperçu potentiel des séries éliminatoires dans l’Ouest, tandis que deux équipes de la Conférence de l’Est sont peut-être déjà confrontées à des scénarios incontournables.

Voici les classements XFL actuels de For The Win pour la semaine 4:

1. Houston Roughnecks (3-0)

Semaine 4: à Dallas

Les Roughnecks ont échappé à Tampa Bay avec une victoire dans un match beaucoup plus proche que prévu, mais le QB P.J. Walker a connu une autre journée exceptionnelle, passant pour 306 verges et trois touchés – le tout pour le receveur Cam Phillips. Leur confrontation avec Dallas, leur rival dans l’État, est un aperçu potentiel de la demi-finale des éliminatoires.

© Mary Holt-USA TODAY Sports

2. Battle Louis Hawks (2-1)

Semaine 4: contre Seattle

Le football est revenu à Saint-Louis le week-end dernier avec le premier match des BattleHawks dans le Dôme, et l’ambiance était incroyable alors que Saint-Louis dominait les Gardiens. La défense des BattleHawks n’a permis que cinq touchés cette saison, et ils vont maintenant accueillir une équipe de Seattle qui a du mal à marquer.

© Billy Hurst-USA TODAY Sports

3. Dallas Renegades (2-1)

Semaine 4: contre Houston

Landry Jones a lancé deux interceptions supplémentaires au cours de la semaine 3 pour aider à maintenir Seattle dans le match, mais à part les revirements de Jones, les Renegades ont été formidables depuis son retour. Le duo d’arrière-champ de Cameron Artis-Payne et Lance Dunbar est le meilleur de la ligue, et il reste à voir si le coordinateur offensif Hal Mumme donnera plus de points à son dos, ou s’il laissera Jones lancer le ballon 40 fois par match dans son Infraction de raid aérien.

© Alika Jenner / .

4. LA Wildcats (1-2)

Semaine 4: à New York

Les Wildcats ont stupéfait DC – ma meilleure équipe pendant deux semaines 2 – avec une performance dominante à domicile pour obtenir leur première victoire de l’année. Le quart-arrière Josh Johnson a fière allure, la défense de Los Angeles a joué brillamment et les Wildcats entrent dans une partie facile du calendrier, avec des matchs contre les Gardiens et les Vipers au cours des deux prochaines semaines.

© Jayne Kamin-Oncea / .

5. DC Defenders (2-1)

Semaine 4: à Tampa Bay

Une semaine après une défaite de 27-0 contre les Guardians, les Defenders ont perdu 39-9 et QB Cardale Jones a eu une journée horrible avec trois interceptions. Les Defenders sont toujours clairement favoris pour gagner à Tampa Bay, et étant donné les difficultés des Vipers et des Gardiens jusqu’à présent, rendez-vous dans les éliminatoires de la Conférence de l’Est plus tard cette saison. Pourtant, la performance de dimanche à LA était inquiétante.

© Geoff Burke-USA TODAY Sports

6. Seattle Dragons (1-2)

Semaine 4: à Saint-Louis

Le quart-arrière Brandon Silvers a connu une première demie décente à domicile contre Dallas lors de la semaine 3, mais l’offensive des Dragons a été blanchie en deuxième demie. Il est peut-être temps pour Jim Zorn de passer à la sauvegarde de B.J. Daniels.

© Troy Wayrynen-USA AUJOURD’HUI Sports

7. Tampa Bay Vipers (0-3)

Semaine 4: vs DC

Les Vipers ont inscrit 27 points contre les Roughnecks lors d’un match étonnamment serré de la semaine 3, mais Tampa Bay n’a pas pu convertir un premier et un but de la ligne des 2 yards au quatrième trimestre et a gâché une chance de tirer un bouleversement massif. Ils accueilleront les Defenders, qui viennent de subir une défaite embarrassante sur la route. Une défaite lors de la semaine 4 enterrerait effectivement les espoirs minces des Vipers en éliminatoires.

© Mary Holt-USA TODAY Sports

8. New York Guardians (1-2)

Semaine 4: vs LA

Les Guardians ont essayé de jouer leurs trois quarts contre les BattleHawks, et le remplaçant Luis Perez s’est peut-être mérité le poste de départ après avoir mené les Guardians sur un touché immédiat après être entré dans le match. Les Guardians ont été horribles lors de matchs sur route consécutifs, mais peuvent-ils inverser leur saison à domicile lors de la semaine 4?

© Billy Hurst-USA TODAY Sports

