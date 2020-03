La famille de Dwyane Wade-Gabrielle Union écrasée #InHouseChallenge

Les pulsions concurrentielles de Dwyane Wade et Gabrielle Union ne peuvent pas être réprimées pendant la pandémie de coronavirus.

Après le coup d’envoi du garde des Hawks, Trae Young, le #InHouseChallenege, la famille Wade-Union a essayé. Le concept du défi est assez simple: vous prenez des articles ménagers et les tirez sur une poubelle, un panier ou un objet en forme de cerceau. Cela finit par ressembler à une course à travers la compétition à trois points pendant le week-end des étoiles. Les fans de la NBA semblaient l’apprécier.

Wade et Union ne faisaient pas exception. Ils ont mis en place un tas de petites boules et tiré sur un cerceau de jouets. Il semble que ce soit une confrontation entre mari et femme, bien qu’ils se soient définitivement acclamés en cours de route.

Le buzzer-batteur d’Union à la fin était assez génial.

Tout ce qui passe le temps, les amis.

.