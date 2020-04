La famille du Michigan State Basketball subit une perte de coronavirus

La famille de basket-ball de l’État du Michigan a subi une perte de coronavirus la semaine dernière.

Le père d’un des entraîneurs adjoints d’Izzo, Dwayne Stephens Jr., est décédé.

“C’était un gars formidable”, a déclaré Izzo à propos de Stephens Sr.

«Mec, je le connais depuis que j’ai recruté D.J. C’était un gars fidèle, et vous savez que cela a été très dur pour D.J. et sa famille.”

Izzo a révélé qu’ils avaient appris le statut de Stephens il y a un peu plus d’une semaine.

«D.J. était assez proche avec sa maman et son papa pour qu’ils se mettent aux jeux vont encore le voir. Je me sens juste mal pour D.J. et sa famille.

«Je me sens mal pour, bien sûr, son père et son frère qui vit en Virginie. Ça a été difficile parce que vous ne pouvez même pas être là pour lui quand vous devez être là pour lui. J’ai donc parlé à D.J. les deux derniers jours; il y travaille comme nous devons tous le faire. »

Aucune partie de la société n’a été épargnée par le coronavirus. Y compris le monde du sport.

