La farce des toilettes est partout

Avec tout le monde coincé dans leurs maisons, faire des farces ne peut pas être facile (et c’est une période de stress élevé, donc tout le monde ne va pas bien les prendre).

Mais les gens ont trouvé une farce idiote et très innocente à retirer tout en étant isolés alors que la pandémie de coronavirus continue: ils transforment leurs cuvettes de toilettes en grimaces.

Laissez-moi vous expliquer davantage: vous prenez une paire de rouleaux de papier toilette et vous les placez sur le couvercle pour vous faire des yeux. Ensuite, vous prenez un rouleau de carton vide (il peut s’agir de papier toilette ou de serviettes en papier) et le collez entre le couvercle et le siège.

Enfin, vous criez: «LES TOILETTES FUMENT!» Quelqu’un (s) vient inévitablement courir en panique et ils voient ceci:

Sérieusement, TOUT LE MONDE fait ceci:

Il y en a comme 10 000 de plus. Vous obtenez l’image. Pour mémoire, je pense que c’est hilarant.

