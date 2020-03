La Fédération de football demande le report des Jeux olympiques de Tokyo

Le président de la Fédération espagnole de football, Luis Rubiales, a transmis la demande de report des prochains Jeux Olympiques au vice-président du Comité International Olympique, Juan Antonio Samaranch. Le leader a fait cette demande lors de la réunion tenue avec d’autres fédérations sportives espagnoles et à laquelle il a été convoqué par le président du COE, Alejandro Blanco.

Dans une déclaration transmise aux médias, Luis Rubiales a expliqué les raisons pour lesquelles le report de l’épreuve olympique avait été demandé, une demande qui a déjà le soutien de l’athlétisme en Espagne:

“En ce moment, la santé doit prévaloir sur tout autre problème et nous devons être du côté de notre gouvernement.

Le sport est notre raison d’être, mais il doit maintenant être à l’arrière-plan. Nous continuons à travailler pour le football et les solutions pour ce secteur, cependant, maintenant le devoir en tant qu’Espagnols est de rester unis et de suspendre tous les événements sportifs, à partir du premier moment où cette Fédération l’a fait concernant ces compétitions sur le qui a de la concurrence.

Nous montrons notre douleur aux victimes de cette pandémie, nos condoléances aux proches, nos encouragements aux agents de santé et aux forces et organes de sécurité de l’Etat et à tous ceux qui maintiennent les services des citoyens, tout en restant à la disposition des autorités et nous proposons de collaborer à tout ce qui est envisagé ».