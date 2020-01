La Fédération enquêtera sur les insultes racistes contre Iñaki Williams à Cornellá

La Fédération royale espagnole de football a annoncé mercredi l’ouverture d’une enquête pour clarifier les insultes racistes qu’il a reçues Iñaki Williams samedi dernier au stade Espanyol. Le joueur athlétique a écouté onomatopée de singe des tribunes à remplacer et à retourner contre eux. Après le match de zone mixte, il a dénoncé les faits.

La déclaration complète est la suivante: «Lors de sa réunion ordinaire, le Comité de la concurrence a décidé d’ouvrir un procédure extraordinaire pour les événements qui ont eu lieu lors du match Espanyol-Athletic le week-end dernier. Désormais, un instructeur du même sera nommé, une période d’allégations aux clubs commencera et sera finalement résolue. La période estimée est environ un mois. »

Espanyol a confirmé lundi dans un communiqué que 12 individus ont été identifiésDont 9 partenaires. Le club de perruches a précisé qu’ils se trouvaient dans des secteurs en dehors des stands d’animation et qu ‘”il a transféré son rapport aux corps policiers qui préparent la procédure afin que dans leur cas ils purgent les éventuelles responsabilités pénales”.

L’attaquant sportif a reçu un Hommage chaleureux à Tenerife dans le match de Copa del Rey. Tout le stade a applaudi à la 9ème minute avec bannières anti racisme et aussi quand il a pris sa retraite remplacé. Ses coéquipiers ont sauté sur le terrain avec son nom et son numéro de dos. A marqué un double qui a forcé la prolongation et son équipe s’est qualifiée pour les quarts de finale la séance de tirs au but.