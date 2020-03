La Fédération a lancé une campagne de sensibilisation sur la situation actuelle en Espagne due au coronavirus.

La Fédération a lancé une campagne de sensibilisation sur la situation actuelle Espagne à cause de coronavirus. Le président a participé à cette initiative, Luis Rubiales, les entraîneurs nationaux, comme Luis Enrique ou Jorge Vilda, entre autres, arbitres et directeurs sportifs. Le but est de demander à la population de rester à la maison pour arrêter la propagation du virus.