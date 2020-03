La Fédération et la Ligue suspendent les compétitions indéfiniment

La Fédération royale espagnole de football et la Ligue de football professionnel ont convenu de la suspension des compétitions professionnelles football jusqu’à ce que les autorités compétentes du gouvernement et l’administration générale de l’État qui peut être repris sans risque pour la santé.

Dans sa note, le RFEF rapporte que la commission des délégués de l’Assemblée a approuvé la suspension de toutes les compétitions de football non professionnelles et au niveau de l’État, à la fois dans la modalité principale et dans les spécialités de futsal et de beach soccer, jusqu’à ce que les autorités compétentes du gouvernement espagnol et l’administration générale de l’État considèrent qu’elles peuvent être reprises lorsque cela ne présente aucun risque pour la santé des footballeurs, du personnel d’entraîneurs et des employés du club et pour le public participant.

À son tour, il est précisé qu’il a été convenu de demander aux Fédérations Territoriales d’adopter la même mesure pour les compétitions au niveau régional.

Dans le communiqué transféré par la Ligue, ils veulent montrer leur “plus grand public grâce à tous ceux qui dédient leur redoubler d’efforts pour fournir des services essentiels aux Espagnols«. Ils veulent également montrer leur “souvenir le plus sincère à tous les défunts et une étreinte chaleureuse du monde du football pour toutes les familles qui perdent des êtres chers”.