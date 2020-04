La Fédération italienne espère la reprendre “entre fin mai et début juin”

Le football italien commence à voir la lumière au bout du tunnel. Gabriele Gravina, président de la Fédération italienne de football, a fait en sorte que les équipes confiantes peuvent reprendre l’entraînement à partir du 4 mai. En outre, il reconnaît que l’intention de la fédération est que les matches de la série A puissent être revus “entre fin mai et début juin”, toujours “avec la prudence et les garanties requises”.

“J’espère que chaque équipe pourra jouer dans son propre stade. Si nous nous projetons sur le long terme, J’aimerais donner aux Italiens l’espoir qu’entre fin mai et début juin, il sera possible de jouer également dans les stades du nord de l’Italie “, a-t-il déclaré dans une interview à la radio italienne Rai Radio 1.

En outre, il a expliqué qu’ils avaient déjà transféré leurs plans au ministre des Sports, Vincenzo Spadafora, et au ministre de la Santé, Roberto Speranza. «Je partage l’espoir de Spadafora de pouvoir reprendre l’entraînement le 4 mai, avec la prudence et les garanties voulues “, a-t-il déclaré. “Nous allons envoyer notre protocole au gouvernement”, a-t-il dit.

Ce protocole a été élaboré par un comité technico-scientifique. «Il y aura une période de contrôle pour garantir les négatifs de tous ceux qui participent aux matchs.. Si tout le monde est négatif, il n’y a pas de problème de distanciation ou de contagion “, a-t-il expliqué, avant de parler des demi-finales de la Coupe d’Italie. «Nous attendons le calendrier. J’espère que tout le monde pourra jouer dans son propre stade, et si ce n’est pas possible, nous trouverons des solutions alternatives “, a-t-il souligné.

Gravina a assuré que c’était “un moment complexe pour l’Italie, pour l’économie et pour le football”. «Avec un sens des responsabilités, de la disponibilité et du bon sens, nous trouverons la bonne voie. Celui qui demande l’annulation de la saison n’aime pas le football ou les Italiens et emporter tout espoir dans le futur “, a-t-il averti.

Enfin, le PDG de la FIGC a annoncé qu’il y aura des matchs de charité pour les équipes masculine et féminine de Bergame, l’un des épicentres de la pandémie de coronavirus dans le pays, et qu’ils espèrent que Milan, une autre des villes les plus touchées, accueillera le premier match public de l’Azzurra. «Espoir, en assumant l’engagement avec l’entraîneur Roberto Mancini, pouvoir jouer à Milan le premier match de notre équipe nationale à huis clos“Il a conclu.