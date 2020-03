La fédération lituanienne déclare champion par décret les Zalgiris

La ligue de basket-ball lituanienne a été officiellement annulée en raison du coronavirus. Le Zalgiris, leader exceptionnel du championnat avec cinq victoires de plus que le BC Rytas, a été proclamé champion après 24 matchs joués. C’est la cinquième ligue européenne qui décide de mettre fin à la compétition plus tôt.

Zargiris restera actif en Euroligue

Il convient de noter que le Zalgiris continuera à jouer l’Euroligue, où son match le plus proche contre Barcelone a été reporté. L’équipe lituanienne est neuvième au classement, à égalité pour douze victoires avec le Valence, avec lui Olympiacos, avec lui Olimpia Milano et avec le Baskonia, bien qu’avec une meilleure différence de points que tous. Aussi le Zargiris est une victoire loin de Jimki et le Fenerbahçe.

Dans le cas de Euroligue, après une déclaration de l’Association des joueurs de l’Euroligue demandant la suspension immédiate de la compétition afin de ne pas mettre en danger la santé des participants, il a été décidé de suspendre le jour 29. Bien qu’en principe il s’agisse d’une pause qui devrait durer une semaine, d’autres reports pourraient suivre prochainement.

La Ligue Endesa ou la NBA ont également été suspendues

Comme pour l’Euroligue, les 24e et 25e jours de la Ligue Endesa ont été reportés et, en principe, ils ne se tiendront qu’en avril prochain. Parmi les matches reportés, le Real Madrid – Barcelone qui allait se jouer au Palacio de los Deportes.

La NBA, quant à elle, a également été suspendue jusqu’à nouvel ordre pour la pandémie de coronavirus après qu’un joueur de Utah Jazz test positif pour COVID-19.