La Fédération reportera la finale à septembre pour jouer avec le public

La Fédération espagnole de football est déterminée à jouer avec le public dans les tribunes lors de la finale de la Copa del Rey 2019/20. Pour cela, l’organisme dirigé par Luis Rubiales serait disposé à attendre septembre pour amener une foule au stade olympique La Cartuja de Séville pour le duel entre l’Athletic Bilbao et la Real Sociedad. Rappelez-vous que la finale était prévue pour le 18 avril, mais il a été reporté.

Les deux clubs sont sur la même page que la Fédération elle-même et ils veulent contester un rendez-vous historique pour eux avec la présence du public. OKDIARIO a appris que tous impliqués censurer la date promulguée par la Ligue le 5 août parce qu’il n’y a aucune garantie que le public puisse être là et parce que la chaleur dans la capitale andalouse peut être suffocante.

Voilà pourquoi, que la Fédération aurait déjà transféré la possibilité de jouer en septembre –Avec la nouvelle saison de Ligue déjà commencée-, mais réalisant les ambitions des deux clubs de jouer avec le public. N’oubliez pas que la Ligue, s’il devait redémarrer pour le reste de la saison, Je le ferais à huis clos en raison du danger du coronavirus.

Luis Rubiales et son équipe ont toujours défendu que le football a besoin de la présence du public et pour cette raison, la principale prérogative pour que ce choc ait lieu sera que les tribunes soient pleines. Nous devons nous rappeler que ce duel a un Un symbolisme supplémentaire car c’est un derby et la première fois que les deux principales équipes basques se rencontrent en finale de la Copa del Rey.

La Fédération n’est pas pressée pour la finale de la Copa del Rey et ils ont été mis comme objectif principal qu’il y ait public L’Athletic et la Real Sociedad conviennent que septembre est la meilleure date possible pour garantir le spectacle que tout le monde veut voir.