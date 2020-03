La femme de Gypsy King, Paris, veut que le champion des poids lourds de la WBC bat AJ puis se retire

Tyson Fury a reçu l’ordre de «battre Anthony Joshua puis de s’arrêter» par sa femme, Paris.

Fury vs AJ est le combat des poids lourds que le monde veut voir, et il est sur les cartes à la suite de la stupéfiante défaite du roi gitan contre le Deontay Wilder, invaincu auparavant, pour remporter le titre WBC le mois dernier.

Wilder a perdu son titre des poids lourds WBC alors qu’il a pris un coup de Fury

Deontay Wilder jure de se relever et insiste sur le fait que la guerre vient de commencer

Bien que Wilder ait une clause de revanche pour appeler à un troisième combat – avec Frank Warren disant à talkSPORT que le combat devrait avoir lieu à Las Vegas en juillet – la vraie attente est sur le possible affrontement de Fury avec son rival britannique AJ plus tard cette année.

Et la femme de Fury, Paris, veut seulement que son mari prenne le combat contre Joshua plutôt qu’un troisième combat avec Wilder – et elle veut qu’il vaince AJ puis se retire complètement de la boxe.

“Je voudrais qu’il batte Anthony Joshua puis s’arrête”, a déclaré Paris Fury au Mirror. «Il est dans le ring avec des boxeurs suprêmes et c’est un sport dangereux.

«Nous connaissons tous les deux les risques.

“Je sais qu’un seul coup peut tout changer.”

Fury détient actuellement les titres mondiaux WBC, The Ring et les poids lourds linéaires, tandis que Joshua a les mains sur les ceintures WBA (Super), IBF, WBO et IBO après les avoir récupérées d’Andy Ruiz Jr en décembre dernier six mois après sa perte de choc. le Mexicain-Américain.

Les fans espèrent que Joshua et Fury se battront bientôt

Paris aimerait voir Fury et Joshua s’affronter car cela signifierait que tous ces titres sont à gagner – le vainqueur revendiquant une véritable domination sur la division des poids lourds.

“S’ils mettaient toutes les ceintures en jeu, ce serait un combat tellement incroyable”, a-t-elle ajouté. «Je voudrais qu’il prenne ce combat et se retire invaincu.

«Il ne peut pas durer éternellement, il ne peut pas rester invaincu pour toujours. Je ne voudrais pas le voir continuer trop longtemps et se blesser.

«Je ne voudrais pas le voir perdre son record de chasse à l’argent ou à la célébrité. Il n’en a pas besoin. Il a déjà cimenté son nom dans les livres d’histoire. “

