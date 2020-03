La femme de Jonathan Orozco l’attrape en flagrant délit! (VIDEO)

Source: Twitter @Soy_Futbol_

Parce que le Liga MX Il est totalement suspendu, plusieurs footballeurs ont choisi de mettre en ligne du contenu ludique sur leurs réseaux sociaux. L’un d’eux était l’archer Jonathan Orozco, qui a fait rire plusieurs fans.

Via votre compte Twitter a partagé la vidéo sur laquelle il a téléchargé Instagram et en lui il apparaît assis sur le bord de son lit en faisant des mouvements étranges avec sa main droite. Sa femme entre dans la pièce et l’attrape en train de gonfler un ballon de soccer.

VOIR PLUS: PHOTO Jimena Sánchez revendique son célibat avec un bikini de crise cardiaque

Beaucoup de ses followers ont pris la vidéo avec trop d’humour, car certains pensaient que le joueur de lagune faisait autre chose. La publication est parvenue 100 avis et dépassé 1500 aime.

Actuellement Jonathan Orozco Il est le gardien de but de Santos Laguna, avec l’ensemble de La tour a soulevé le titre de Clôture 2018.