La femme de Tyson Fury Paris Fury fait une déclaration surprenante

Paris, l’épouse de Tyson Fury, a fait une déclaration surprenante au lendemain de la victoire dominante de son mari sur Deontay Wilder.

S’adressant aux médias, Paris a admis qu’elle n’était pas autorisée à rester dans la maison où résidait Tyson avant son grand match.

“J’ai été exclue de la maison”, a-t-elle déclaré.

“Je ne comprends pas très bien. Les garçons sont tous là et ils ont tous dit que c’était un combat sérieux. »

Alors que Paris a déclaré qu’elle comprenait pourquoi les tensions étaient si élevées avant le combat, elle pense que l’équipe de son mari a oublié qu’elle n’était pas une recrue dans ce match. Elle est avec lui depuis 11 ans – de façon épaisse et mince.

“Mais je ne pense pas qu’ils se rendent compte que je suis ici depuis 11 ans et je comprends toutes les règles et réglementations des nuits avant les combats, donc je suis d’accord”, a-t-elle poursuivi.

À la fin de la journée, elle voulait juste respecter les souhaits de son mari.

“Tyson était heureuse de l’accepter et je vais bien”, a-t-elle ajouté.

Pour ce que ça vaut, ce que l’équipe de Fury a décidé de faire avant le combat de Wilder semblait avoir fonctionné. Non seulement Fury, 31 ans, a vaincu son adversaire, mais il l’a absolument dominé du début à la fin.

Fury a fini par repartir avec la couronne des poids lourds WBC de Wilder et les championnats The Ring et lineal vacants.

Il y avait beaucoup de battage médiatique et d’anticiper le match de samedi soir en raison de leur match nul en 2018. Cette fois-ci, Fury voulait s’assurer que les juges ne seraient pas en mesure de gâcher le résultat final.

Alors que Paris était confiante dans les chances de son mari d’entrer dans le combat, elle a tout de même admis avoir ressenti une “terrible” anxiété et ne pas se sentir “bien pendant une semaine” après le match d’origine en 2018.

Avec sa dernière victoire, le record de Fury est maintenant de 30-0-1.

La grande question est maintenant de savoir ce qui se passera ensuite.

En théorie, Fury a deux grandes options devant lui. Il pourrait soit faire un match revanche avec Wilder et terminer la trilogie, soit affronter le poids lourd WBA (Super), IBF, WBO et IBO Anthony Joshua dans le but d’unifier les titres.

Une décision finale sur la destination de Fury devrait être prise à un moment donné au cours des prochains mois.

