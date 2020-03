La femme d’Ezequiel Garay explique sa situation après que le joueur de Valence soit positif pour le coronavirus

Ezequiel Garay Il a été le premier joueur de football espagnol à tester positif pour le coronavirus. Tamara Beanie, sa femme et la mère de ses enfants, il a souhaité envoyer un message de relative tranquillité sur ses réseaux sociaux, signalant également sa situation actuelle après avoir appris que l’Argentin est infecté.

Ezekiel a été testé positif pour le coronavirus. Je suppose, j’imagine logiquement que je serai aussi infecté Parce que je suis en contact direct avec lui, mais je vais faire le premier pas que les autorités sanitaires ont dit dès la première minute, pas s’effondrer. Je n’ai aucun symptôme, il va bien, je vais bien, et donc je ne vais pas devenir fou en demandant ce test, nous devons donner la priorité aux personnes qui en ont besoin “, a commencé Tamara Gorro dans une vidéo publiée sur son compte Instagram. .

C’est parti pour le coronavirus. Ensemble nous pouvons!”

De plus, il indique clairement que ses enfants vont bien et qu’il a pris des mesures concernant sa famille il y a quelque temps: «J’ai pris une très bonne décision il y a quelque temps, en réunissant ma famille dans une maison à Madrid. Mes enfants vont bien, mes nièces … Mes «yayos» sont isolés dans autre chose parce que les personnes âgées sont à haut risque. Ezequiel est isolé, nous allons prendre les mesures que les autorités sanitaires indiquent et c’est tout. Nous allons bien, nous vous le dirons. Tranquillité d’esprit et c’est parti pour le coronavirus. Ensemble nous pouvons!”.

Ainsi, Garay est isolé et Tamara Gorro comprend que, car même si elle ne demandera pas le test Covid-19 pour essayer de ne pas saturer le système de santé, comme elle le dit, il est normal qu’elle soit également infectée par le coronavirus. L’important est de contenir cette expansion de la pandémie, et les deux feront leur part en suivant les directives des autorités sanitaires.