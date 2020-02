La FIA suspend le GP de Chine de Formule 1

La FIA a officiellement annoncé la suspension du GP de Chine de Formule 1 qui allait se tenir le 19 avril à cause du coronavirus. Si des dates optimales sont trouvées et que la situation de la maladie s’améliore, le test aura lieu plus tard.

Le plus haut corps de Formule 1 a publié une déclaration officielle dans lequel ils expliquent la raison de la décision et les solutions possibles qu’il pourrait y avoir à l’avenir pour le GP chinois qui se tiendra.

La déclaration officielle de la FIA:

«La propagation continue du coronavirus et après les pourparlers en cours avec la Fédération des sports automobiles et de la moto de la République populaire de Chine (CAMF) et l’Administration des sports de Shanghai, le promoteur du GP de Chine, a officiellement demandé que La Chine GP FIA Formula 1 2020 est reportée.

La FIA, avec la Formule 1, a décidé d’accepter cette demande officielle du promoteur et de reporter le GP de Formule 1, prévu pour le 19 avril. En raison des problèmes de santé persistants et avec l’OMS déclarant le coronavirus comme une urgence sanitaire mondiale, la FIA et la Formule 1 ont pris ces mesures pour assurer la santé et la sécurité des voyageurs, des participants au championnat et Les fans, ce qui reste la principale préoccupation.

La FIA et la Formule 1 continuent de travailler en étroite collaboration avec les équipes, le promoteur de la course, le CAMF et les autorités locales pour suivre l’évolution de la situation. Toutes les parties prendront suffisamment de temps pour étudier la faisabilité d’éventuelles dates alternatives pour le Grand Prix plus tard dans l’année si la situation s’améliore.

Le Grand Prix de Chine est depuis longtemps un élément important du calendrier de la F1 avec de nombreux fans passionnés. La communauté espère concourir en Chine dès que possible et souhaite au pays le meilleur en cette période difficile ».