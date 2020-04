La FIFA analyse l’annulation de tous les duels par équipes jusqu’en 2021

▲ Gerardo Tata Martino, entraîneur tricolore, devra attendre la re-standardisation de l’hexagone Concacaf, ainsi qu’une probable diminution des dates dans les tours de qualification pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Photo Jam Media

Journal La Jornada

Mercredi 15 avril 2020, p. a11

New York. La plupart des matchs de l’équipe nationale de football pourraient ne pas avoir lieu avant 2021 en raison de restrictions de voyage en raison de la pandémie de coronavirus et de la nécessité de donner aux compétitions de club la possibilité de reprendre leurs activités, a déclaré le vice-président de la FIFA et également Titulaire de la Concacaf, Victor Montagliani.

Le leader dirige un groupe de travail de la FIFA chargé de formuler des plans pour faire face aux implications de la fermeture des activités de football depuis le mois dernier.

Bien que la FIFA ait déjà suspendu toutes les réunions entre les nations qui étaient prévues de mars à juin, Montagliani pense que les dates des réunions des équipes nationales en septembre, octobre et novembre pourraient également être annulées.

Personnellement, je pense que cela pourrait être quelque peu difficile, non pas tant en raison de problèmes de santé dans le monde et de divers degrés de préparation, mais aussi de s’engager à voyager à l’étranger dès notre retour, a déclaré le Canadien dans une interview.

Je pense que le football local est une priorité. Septembre est toujours prévu, mais j’ose dire que je ne suis pas sûr qu’il restera ferme avec la direction que prend la situation en ce moment, a-t-il ajouté.

Il a également noté que le retour des supporters dans les stades pourrait dépendre d’un vaccin contre Covid-19 et que cela pourrait prendre jusqu’en 2021.

Si nous recevons le feu vert pour jouer au football. Je doute fort que le premier match soit avec des fans. Je ne le vois pas. Je pense que ce serait un énorme risque. Je suis sûr que ce serait une chose graduelle, tout comme ce serait le cas avec le reste de la société en termes de retour à la normale, a-t-il déclaré.

D’autre part, il a souligné que le calendrier de l’hexagone Concacaf sera discuté dans un groupe de travail composé des six confédérations (États-Unis, Mexique, Costa Rica, Jamaïque, Honduras et, soit El Salvador ou Canada) qui participeront à la tournoi.

Je suis convaincu que la fenêtre d’activité de mars 2021 sera acceptable. La priorité est d’aider nos ligues nationales puis d’analyser nos tournois, a-t-il déclaré.

Concernant le format de qualification pour la Coupe du Monde Qatar 2022, il a indiqué qu’il pourrait être restreint en raison du peu de temps disponible pour réaliser les matchs avant le concours, qui débute en novembre 2022.

Nous devons peut-être analyser sérieusement un nouveau format pour certaines de nos compétitions, que ce soit nos compétitions de jeunes et même les tours de qualification pour la Coupe du Monde, dans lesquels nous allons devoir, selon les probabilités, analyser pour voir comment ils fonctionneraient dans une situation en où le calendrier serait inférieur à ce que nous attendions, a-t-il dit.

