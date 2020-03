La FIFA célèbre la nouvelle date des Jeux Olympiques

La FIFA a publiquement salué l’annonce par le Comité olympique des nouvelles dates des Jeux olympiques de Tokyo. L’événement, qui se déroulera du 23 juillet au 8 août 2021, mettra en vedette un tournoi olympique de football organisé par la plus haute instance du football mondial.

«Nous attendons avec impatience d’excellents tournois olympiques de football. Nous travaillerons avec toutes les parties sur les détails respectifs. Dans des moments difficiles comme celui-ci, il est très important que le monde du sport fasse preuve de solidarité et de soutien mutuel “, a déclaré l’organisation dirigée par Infantino.

La FIFA, qui fournira de plus amples détails sur le tournoi olympique de football à mesure que les dates se rapprochent, Elle est très satisfaite car la nouvelle date n’interfère pas dans les ligues nationales ou dans les tournois des équipes nationales. prévue pour 2021. L’Espagne, sans aller plus loin, participera à Tokyo 2021 et on ignore encore si la règle des 23 ans sera assouplie.

Une Coupe du monde des clubs innovante en Chine était prévue pour l’été prochain. La pandémie de coronavirus, cependant, a provoqué tous les événements dans le monde du football ont été retardés d’un an.