La FIFA et la RFEF se battent pour que la Ligue mette fin à la «loi Braithwaite»

Plusieurs équipes de la Ligue de Santander ont vu comment le Barcelone Il a menacé de reprendre un de ses contrats avec le marché déjà fermé. Le préjudice à long terme de Dembélé a permis à l’équipe catalane d’incorporer un nouveau footballeur à sa place tant qu’il a joué en Espagne ou était sans équipe. Enfin, la personne concernée par cette loi a été Leganesqui a perdu Martin Braithwaite sans pouvoir signer qui aurait pris sa place.

Réactions à la loi qui a permis à Barcelone de signer Braithwaite

“Nous considérons qu’il existe une réglementation qui n’est pas équitable, dont Barcelone a bénéficié. La partie lésée est Leganés. La performance de Barcelone a été correcte. Nous ne devons pas leur en vouloir car ils ont fait usage d’une possibilité conformément à la réglementation en vigueur“Dit le directeur général de la boîte à concombre après le départ de Braithwaite.

“Nous voulons élever la voix. Nous sommes dans une situation de blessure énorme et grave. Nous ne pouvons pas comprendre la réglementation actuelle selon laquelle un club, ayant une blessure à long terme, peut effectuer cette opération unilatéralement et transférer son problème au club “, a ajouté Martín Ortega.

Javier Aguirre, technicien du Leganes, en a dit: “Je pense qu’ils nous ont foutus comme on dit au Mexique. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c’est qu’en venant en dernier, ils nous entraînent en joueur. » En plus du Mexicain, des entraîneurs comme Javier Clemente ne se sont pas mordus la langue en protestant contre la loi qui a permis à Barcelone de signer Martin Braithwaite: «Acheter des joueurs de votre même ligue est un moyen qui, avec de l’argent, affaiblit les équipes qui se battent pour vos mêmes objectifs, une façon diplomatique d’acheter des parties et aussi juridique“

La Liga veut modifier, pas éliminer, la loi Bra Braithwaite »

Face à l’agitation, la FIFA a demandé de modifier cette règle, une loi qui la Fédération veut supprimer être comparable au reste des pays. La Ligue, pour sa part, s’y est opposée. Il souhaite que la possibilité de signer des affaires à long terme se poursuive, mais sans payer la clause. En l’absence d’accord, La FIFA agira car cette règle va à l’encontre de ce que dit le règlement transfert de la plus haute instance du football mondial.