La FIFA expose Carlos Salcedo dans le film Coupe du Monde Russie 2018

Crédits: DEPOSITPHOTOS / MEXSPORT

Le monde de Russie 2018 Ce fut un bon concours pour de nombreux fans, alors que l’équipe nationale mexicaine a remporté une victoire historique contre Allemagne. Deux ans plus tard, le FIFA a publié une vidéo où il montre comment vivaient les footballeurs Coupe du Monde.

Dans une partie du film dont ils parlent Mexique vs Allemagne et en elle apparaît Carlos Salcedo saluer les fans et dire “on épluche le ve …” Il est à noter qu’il a fait ce geste à la fin du match contre les Teutons.

VOIR PLUS: La prédiction de Mhoni Vidente de Renato Ibarra qui a fait le tour du monde

L’image est devenue virale sur les médias sociaux et de nombreux fans l’ont prise avec humour, tandis que d’autres se souviennent de l’insulte de Héctor Herrera à Michael Bradley en la cravate du Concacaf.

Source: FIFATV

D’autre part, ils montrent également la tristesse des fans nationaux lorsqu’ils tombent avec Le Brésil dans les Assommer dans le monde en disant.